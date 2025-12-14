16歲少女當「皮條客」！ 旗下小姐竟然是同學

泰國曼谷素拉旺（Surawongse）地區於近日破獲一起性交易案件。（示意圖／翻攝自pexels）





泰國曼谷素拉旺（Surawongse）地區於近日破獲一起性交易案件。警方接獲通報，發現當地知名的飯店有非法性交易行為，便立即上門逮人並解救被害的2名少女。離譜的是，這名擔任「皮條客」的仲介角色，竟是一名16歲未成年少女，她在事後也坦承犯行。目前已將該少女依人口販賣罪、從15歲以上未滿18歲未成年人性剝削中謀取不當利益罪等罪名移送法辦。

根據泰媒《Khaosod》報導，曼谷警方接獲通報，並得知某處飯店有未成年從事非法性交易，警方立即展開大規模搜查，並鎖定嫌犯進行釣魚執法。嫌犯在上鉤後，也在昨（13）日晚間將2名被害少女帶到一間餐廳會面，隨後再將她們帶到飯店，準備開始性交易。

隨後警方在與臥底警察發送逮捕信號後，趁著2名被害少女分別在飯店205號及206號房間內更換衣物時，展開突擊行動，並救出2名被害少女。另一組警力則在餐廳逮捕那名年僅16歲的皮條客，再向她說明來意後，便對她的包包展開搜索，經清查後發現7000元泰銖（約為7000元新台幣），這些鈔票的編號與先前紀錄在案的釣魚執法行動完全相符，也成為案件的突破關鍵點。

更可惡的事，被害少女分別為15歲與16歲，嫌犯年紀與她們差不多，卻還是如此殘忍，將她們推入火坑。嫌犯在事後坦承犯行，也向警方說明完整的獲利分配機制。少女指出，每次性交易的總金額為6400泰銖（約為6400元新台幣），其中包括兩名少女各自的服務費2800泰銖（約為2800元新台幣），嫌疑人則從中抽取800泰銖（約為800元新台幣）作為報酬。此外，她還向每名受害少女收取200泰銖（約為200元新台幣）的「仲介」費用。



後續該名16歲少女遭到警方指控，犯下人口販賣罪、從15歲以上未滿18歲未成年人性剝削中謀取不當利益罪、為滿足他人性慾而安排、以及引誘或帶領兒童從事猥褻行為等罪。隨後，逮捕警員將嫌疑人、繳獲的證據以及人口販賣受害者帶至警察局，完成逮捕手續，並將嫌疑人移交給調查警官，以便進行下一步調查。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

