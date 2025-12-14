16歲少女當「皮條客」誘騙未成年賣淫！驚人抽成價碼曝光

國際中心／張予柔報導



泰國警方近日成功破獲一起令人震驚的未成年人賣淫仲介案，令人難以置信的是，擔任皮條客的嫌犯竟是一名年僅16歲的少女。這名少女被指控性剝削另外兩名同齡及更小的少女，負責安排她們從事性交易並從中抽成牟利。警方透過臥底行動，不僅在餐廳逮捕了這名嫌犯，更同步突擊了飯店客房，解救出兩名無辜的受害少女，全案依人口販賣等多項重罪移送法辦。





16歲少女竟當「皮條客」誘騙未成年賣淫！驚人「抽成價碼」細節曝光…

嫌犯先是將兩名受害少女帶至一間餐廳與臥底警察會面，隨後安排兩人前往附近的飯店準備提供性服務。（圖／翻攝自Khaosod）

根據《Khaosod》報導，曼谷警方接獲線報，得知有未成年人被集團誘騙從事性交易活動，便派出臥底警察假扮嫖客與嫌犯聯絡，約定於13日晚間7點交易。嫌犯先是將兩名受害少女帶至一間餐廳與臥底警察會面，隨後安排兩人前往附近的飯店準備提供性服務。

16歲少女竟當「皮條客」誘騙未成年賣淫！驚人「抽成價碼」細節曝光…

兩名受害少女已在更換衣物準備提供服務的關鍵時刻，警方衝入房間將她們救出。（示意圖／翻攝畫面）

警察在確認兩名15歲、16歲受害少女已進入飯店房間內、並在更換衣物準備提供服務的關鍵時刻，立即衝入房間，將兩名受害少女救出。警方在房內發現，兩名少女當時僅包裹著浴巾，現場同時查獲了撕開的保險套等物證。同時，另一組警力則趕往餐廳逮捕了16歲的少女嫌犯，在逮捕過程中，於嫌犯包包內查獲7000泰銖。警方證實，這筆款項正是臥底警察在執行誘捕任務前預先記下編號的鈔票，鈔票編號的完全吻合，成為確認嫌犯犯行的「鐵證」。





16歲少女竟當「皮條客」誘騙未成年賣淫！驚人「抽成價碼」細節曝光…

這名未成年少女詳細說明了其獲利分配機制。（圖／翻攝自Ｘ）

這名未成年皮條客不得不坦承所有犯行，並詳細說明了其獲利分配機制。她透露，每次交易的總金額為6400泰銖。其中，兩名被害少女的服務費總計為5600泰銖（每人2800泰銖），而她作為仲介，會從中抽成800泰銖，此外，她還會再從每名被害少女身上額外抽取200泰銖的「仲介費」。警方對該名16歲少女提出多項嚴重指控，包括人口販賣罪、從15歲以上未滿18歲未成年人性剝削中謀取不當利益罪、為滿足他人性慾而安排、引誘或帶領兒童從事猥褻行為等多項重罪。





