16歲少女與嬤.叔失聯！ 男友發文曝最後訊息「好辛苦」

香港「宏福苑」惡火毀家奪命，還有 近300人 失聯，相關搜救任務都還在進行當中。而住戶中，有一名16歲的少女和阿嬤跟叔叔同住，卻在火災後失聯，少女男友也曝光最後的對話訊息，女友透過文字表示隔壁房失火了，7分鐘後又傳訊息表示燒過來了，最後在下午3點23分寫下 好 辛苦的訊息後，就音訊全無。不過根據網路報平安系統顯示，少女家似乎已全數被尋獲，但確切情形還有待確認。

甜蜜依偎在男友懷中，水汪汪的大眼眨呀眨，這名年僅16歲的少女，是香港宏福苑社區惡火的失聯者。少女男友也在網路上po出，他們失聯前的最後對話紀錄，內容讓人非常擔心，當時是26日下午3點08分，少女無助表示，隔壁房失火了，短短7分鐘後，又傳傳訊表示燒過來了，最後在下午3點23分時，寫下好辛苦的訊息後，就音訊全無。

兩人交往約11個月，男友常在網路上分享跟女友的日常點滴，也會一起慶祝，在一起一個月100天等紀念日，才剛一起慶祝生日，如今希望女友快回到他身邊，而少女的家人同樣心急。

哥哥心急貼出照片，希望大家一起幫忙尋找摯愛家人，因為事發至今他們失聯超過一天，在火災的家中不只妹妹，就連奶奶跟叔叔也一同受困。

根據了解，少女跟家人住在宏泰閣16樓，住在樓下的爺爺也同為火災受災戶，幸好被平安救出人無大礙，而截至今(28)日中午11點半，網路報平安系統上顯示，家中受困的80歲奶奶，16歲孫女以及50歲叔叔，都在今(28)日上午8點25分，全數被尋獲，但確切情形仍有待釐清，網友們也紛紛在貼文下集氣，希望能傳出更多好消息。

