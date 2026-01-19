16歲少女「玩嗎？」 勾七旬翁 歌舞伎町「搭訕」代價曝！

國際中心／曾詠晞報導



日本東京新宿歌舞伎町近日傳出一起涉及未成年人的勒索案件，其手法與老派騙局「美人局」（俗稱仙人跳）相似，引發社會關注。根據日本警方發布的消息，一名居住於神奈川縣的16歲少女與同夥聯手，向一名70多歲的男子索取高達2萬5000日圓現金，目前四位青少年已被警方逮捕，正在偵辦中。





近期在日本歌舞伎町偵破一起現金勒索案，因涉及多名未成年而引發社會關注。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）

根據日媒報導，涉案青少年分工細膩。首先是由一名15歲少女在街頭搭訕，以「1萬日圓（約新台幣2500元）要不要玩」引誘受害男子前往旅館。兩人進入旅館後，16歲少女及其同夥隨即現身，並對男子出言恐嚇他「竟敢帶未成年到這裡」，藉此對男子施加心理壓力，逼迫他交出2萬5000日圓。據警方調查，這群青少年原本計畫在街頭賣身籌錢，但因生意不佳，便採納了同團17歲少年的建議，轉而採取恐嚇勒索手段。受害男子事後隨即向警方報案，指出自己遭到恐嚇並被強行奪走財物。東京警視廳少年事務課表示，目前已逮捕4名年齡介於15至19歲的青少年，涉案人已承認恐嚇與勒索行為，不過案件還在持續偵辦中，以釐清是否還有其他受害者。

16歲少女與同夥威脅1名70多歲男子交出錢包中的現金，而男子在案發後就迅速向警方報案。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）

警方強調，此類「仙人跳」手法在繁華街區並不罕見，但此次涉案者全數為青少年，反映出法律意識淡薄的社會問題。警方提醒民眾在出入歌舞伎町等地區時應提高警覺，避免輕易接受陌生人邀約，同時呼籲家長與學校加強法治教育，以防青少年淪為犯罪工具。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：16歲高中女喊「1萬玩嗎」誘七旬翁入房 日警曝：歌舞伎町「美人局」再現！

