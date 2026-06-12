16歲少女「脖子卡卡」數月沒在意 就醫驚見1公分病灶竟罹癌

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【緯來新聞網】一名16歲少女因頸部異物感持續數月，經介紹前往弘育聯合診所求診，耳鼻喉科林福民醫師安排頸部超音波檢查後，發現左側甲狀腺有一處直徑約1公分的低回音病灶，且病灶內含有許多微小鈣化點，後續再以超音波導引細針穿刺取得檢體，病理報告結果為「疑似甲狀腺乳突癌」，癌症機率極高，目前已轉診評估手術及後續治療。

16歲少女「脖子卡卡」。（圖／AI生成製圖）

根據診所說明，林福民醫師詳細評估後，認為少女的症狀需進一步釐清，因此安排頸部超音波檢查。檢查結果顯示，左側甲狀腺病灶呈現低回音、直徑約1公分，且病灶內可見許多微小鈣化點。醫師指出，低回音與鈣化點都是惡性腫瘤的特徵之一，因此決定進行超音波導引細針穿刺，待取得檢體後轉送病理科醫師化驗。

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16歲少女「脖子卡卡」檢查後竟是癌症。（圖／翻攝FB）

病理化驗結果為「疑似甲狀腺乳突癌」（suspicious for papillary thyroid carcinoma，TBS V）。醫師表示，這類穿刺報告的癌症機率非常高，後續已安排患者轉診，評估手術及相關治療方式。林醫師並提到，能在病灶僅約1公分時就早期診斷，與過去在台北榮總耳鼻喉科接受的扎實訓練有關。



據了解，甲狀腺乳突癌為最常見的甲狀腺癌種類，約占所有甲狀腺癌的8成，特性為生長緩慢、較少發生遠端轉移，但仍可能轉移至附近的頸部淋巴結，整體存活率相對較高。常見症狀包括頸部腫塊或異物感、聲音沙啞，以及吞嚥或呼吸困難等。醫師提醒，民眾若出現持續性的頸部異物感，切勿輕忽，建議盡早尋求專科醫師檢查，以利早期發現、早期治療。

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