16歲少年借車 載女高中生 撞分隔島釀1死

清晨5點多，在台中市南區建成路上，高姓少年借朋友的機車載著魏姓少女，疑似因不明原因先擦撞分隔島再撞上路樹，導致少女被甩飛，少年連人帶車滑行20公尺，救護車趕到時，少女僅左腳擦傷，少年卻已重傷昏迷，送醫搶救2小時後仍宣告不治。警方調查，肇事機車向朋友借的，將依法裁罰車主，呼籲未取得駕照者切勿駕車，以免造成憾事！

台中一名16歲高姓少年無照載著魏姓少女，今天(12/1)清晨5點多，直行不明原因自撞分隔島又撞上路樹，造成高姓少年傷重不治，魏姓少女則是輕傷，但嚇到說不出事發經過，撞擊當下少女被甩落在地，高姓少年連人帶車滑行。警方調查發現，這輛機車是高姓少年向朋友借來的，將依法裁罰車主。

事故發生在12月1日清晨5點多，地點位於台中南區建成路與合作街口。當時16歲的高姓少年無照駕駛借來的機車，載著同樣16歲的魏姓少女，在行駛過程中因不明原因先是擦撞分隔島，接著又撞上路樹。撞擊的力道使魏姓少女當場被甩落在地，高姓少年則連人帶車滑行至少20公尺才停下。事故現場遺留有兩人的安全帽以及一隻球鞋，顯示撞擊力道之大。

救護車抵達現場後，16歲魏姓少女雖然左腳有擦傷，但神智清醒，只是因受到驚嚇而難以說話。然而，載她的16歲高姓少年傷勢嚴重，被送醫後經過2個多小時的搶救，最終仍宣告不治。

警方表示，高姓少年向朋友借車，而出借機車給無照駕駛者，警方將依法裁罰車主。這起事故不僅造成一名年輕生命的逝去，也再次提醒大家注意交通安全的重要性，特別是未取得駕照者不應駕駛機車，更不應搭載他人，以免發生憾事。

