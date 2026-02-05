16歲少年騎電動車浮洲橋自摔火燒車 火煙竄天嚇壞人

記者莊淇鈞／新北報導

消防隊獲報到場搶救。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區浮洲橋機車道板橋往樹林方向，昨天（4日）下午4時許，發生1起「微型電動2輪車」疑似自摔火燒車的事故，消防隊獲報到場時，火勢已經熄滅，但是現場溫度還很高，立即佈水線進行降溫，所幸騎乘的16歲男騎士只受到輕傷，經救護送醫後無大礙，當時現場往樹林的機車道暫時封閉，詳細車禍原因還有待警方釐清中。

消防局表示，當時獲報到場火勢已經撲滅，初步研判是自摔引起的電動車火燒車意外，騎士有受到輕傷，經送醫後並無大礙。警方表示，騎士為16歲男性，起火車輛為微型電動2輪車，雖然有懸掛車牌，但是不需要駕照，至於詳細車禍原因，還有待警方釐清中。

