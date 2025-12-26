16歲就出道！龍千玉《一級棒》曝改藝名原因

台語天后龍千玉赴《綜藝一級棒》擔任嘉賓，近期她「雙喜臨門」，不僅推出融合戲曲元素的新專輯《戲夢》，也正式宣布即將舉辦人生首場個人演唱會。在《綜藝一級棒》中，她也分享了1987年更改藝名的原因。

龍千玉近日擔任《綜藝一級棒》來賓。（圖／中視提供）

杜忻恬、蘇宥蓉、林良歡、吳申梅、蕭玉芬、翁鈺鈞、陳怡婷合唱〈對你懷念特別多〉時，邀請「江玉琴」一起同台，竟然是龍千玉現身，眾人才知道原來她16歲出道時，正是以「江玉琴」為藝名、主攻國語歌壇，直到1987年才改名「龍千玉」，轉戰台語市場。

該集節目也搭上經典金曲時光機，蘇宥蓉、林良歡演唱李香蘭〈三年〉；吳申梅、蕭玉芬詮釋銀霞〈秋詩篇篇〉；翁鈺鈞、陳怡婷則帶來于櫻櫻的〈一縷相思情〉。康康好奇：「為什麼很多歌都跟『三年』有關？」許志豪笑回：「以前當兵動不動就三年，大家就會覺得三年等很久。」

蕭玉芬髮型神似豬哥亮的「娃娃頭」。（圖／中視提供）

另外，蕭玉芬也與林良歡重新詮釋經典歌曲〈夜半路燈〉，但康康卻爆料，笑說曾收到觀眾來信想索取蕭玉芬的照片，原因竟是她的髮型神似豬哥亮的「娃娃頭」，眾人一聽都笑翻。

最受觀眾喜愛的CP對唱，吳美琳、陳孟賢演唱〈風鈴聲〉；杜忻恬、李子森詮釋〈愛你的心肝啥人知〉；翁鈺鈞、許志豪選唱〈相逢〉，聽完歌後康康耍起口技營造嬰兒哭啼聲，暗示「志豪的爸爸也應該當阿公了」，許志豪立刻秒回「快來讓我們請客」。龍千玉也大爆許志豪私下特別將翁鈺鈞介紹給她認識：「我還有看到許志豪的媽媽與翁鈺鈞合照」。

杜忻恬（左）李子森（右）合唱〈愛你的心肝啥人知〉。（圖／中視提供）

三組CP的表演難分高下，每到點評時間龍千玉就「評到頭痛」，一度還在現場唱起「南無觀音世音菩薩」，笑說實在太難選。為了不讓龍千玉為難選出最佳CP，許志豪竟自願退出：「我犧牲，只要我們結婚妳包大包一點就好了」，龍千玉也大氣回應：「那六萬六可以嗎」。這時陳孟賢則跳出來說「我跟吳美琳結婚的話，妳都不用包紅包，而且我們洞房妳還可以來看」，話題聊得正嗨，陳隨意卻爆出一句：「我跟我老婆結婚28年，不會再洞房了。」逗樂全場。

康康模仿阿吉仔。（圖／中視提供）

當集陳孟賢和許志豪也分別演唱阿吉仔的歌〈人生的腳步〉、〈問天〉；吳申梅則挑戰江蕙高難度金曲〈放袂開〉，還特地坐上高腳椅演唱，唱功備受肯定。但康康看了卻歪樓吐槽，笑稱她是「阿吉仔上身」，接著康康也模仿起來，綜藝效果滿點。

