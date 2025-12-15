16歲愛女遭惡火奪命！大夜班保全爸獨自認屍

少女與父親同住的公寓，在火災後被燒得面目全非。（圖／東森新聞）





新北市新莊14日發生奪命祝融，一名16歲周姓少女逃生不及葬身公寓。擔任夜班保全的周父接獲噩耗強忍悲痛孤身認屍，全程不發一語，默默守護愛女的模樣，令旁人一陣鼻酸。

消防14日凌晨接獲建中街一棟老公寓失火通報，出動26車、61人趕赴現場，可惜周女被尋獲時已明顯死亡。消防初步研判，2樓客廳延長線疑似因為過載起火，獨自在家的周女被嗆醒後雖嘗試逃生，並打電話向外界求救，但最終仍因吸入過多濃煙，電話到一半昏迷客廳，葬身火海。

據悉，周女在阿嬤為洗腎就近搬到表姊家後，就只與父親同住在公寓，未料周父13日晚間上大夜班後不久，就接到女兒噩耗。周父14日下午會同檢方、法醫前往殯儀館相驗，現場只有他一名家屬見證驗屍程序，周父雖然全程不發一語也未顯露任何情緒，但現場人員透露，周父表情看似平靜，卻更像是悲傷過度而難以表達，最後獨自離開，讓人相當不捨。

少女就讀的高職校長透露，周女人緣好還是班上副班長，發生憾事令人相當遺憾，校方已啟動輔導機制，協助師生度過難關。

