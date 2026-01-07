16歲新人欣菲出道周年 老爸「無師自通」給驚喜

SINBY欣菲高唱〈Dream My Dream〉。（圖／品婕娛樂提供）





年僅16歲的新人SINBY欣菲出道滿周年，再推全新單曲〈Dream My Dream〉，以清甜卻堅定的歌聲情感來歌曲中傳遞勇敢追夢、築夢踏實的正能量，勉勵大家在追夢路上即使有著跌宕與迷惘，還是要堅定「再相信自己一次」的信念，並且能無畏地大步邁進實踐自己的夢想。

欣菲出道滿周年，再推全新單曲。（圖／品婕娛樂提供）

從小透過赴韓接受練習生培訓及選秀節目的洗禮，到一路出道至今，欣菲坦言中間曾冒出想放棄的念頭，「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡，常因此陷入低潮情緒而萌生退意。」她感謝家人、朋友常常給予鼓勵及信心，讓自己能繼續保持愛唱歌的初衷堅持下去，她特別與歌迷分享遇到挫折如何克服的「心法」，「心裡感受很重要！想想自己為什麼喜歡，當然有毅力也很重要，堅持我的夢想繼續努力，總有一天會有人看見的！」

欣菲新歌〈Dream My Dream〉藏父愛，事實上這首歌曲的歌詞，正是一手栽培她入行出道的父親JACK親手寫下，自認是「寫歌小白」，JACK特別在百忙工作中的空檔自己摸索及研究寫歌訣竅，在「無師自通」的狀況下，花了兩個月克服困難終於完成歌詞，也期望能透過這首歌為她打氣，「人生道路起起伏伏，有很多時候不盡理想，但是我們還是需要繼續的努力增進自己的能力，總會有一天會讓大家都看到的！」

欣菲新歌〈Dream My Dream〉藏父愛。（圖／品婕娛樂提供）

欣菲也罕見分享自己的愛情觀，坦言目前仍以工作為重，個性偏向被動的她笑說：「我不太會主動找別人聊天或告白，通常都是對方先靠近。」至於什麼樣的男生，才會讓她願意說出「在一起」三個字？她毫不猶豫表示，「最重要的是善良，還有能支持我做的所有事情」，其他則是「感覺對了就好」。雖然近期沒有再被告白，被問到成長過程中聽過的男生對她告白「在一起」的次數，自認不解風情她大笑說：「真的忘記啦！但我下意識的反應通常是『為什麼會喜歡我想跟我在一起？！』或是『我又不喜歡你！』」展現 16 歲少女面對愛情的真實與坦率。



