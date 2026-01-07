16歲新人歌手赴韓當練習生 曝真心話：曾經想放棄

16歲的欣菲推出新單曲〈Dream My Dream〉。（圖／品婕娛樂提供）

年僅16歲的欣菲出道滿週年，推出新單曲〈Dream My Dream〉，唱出對歌唱夢想的堅持，從小透過赴韓接受練習生培訓及選秀節目的洗禮，坦言中間曾冒出想放棄的念頭，「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡，常因此陷入低潮情緒而萌生退意。」她感謝家人、朋友常常給予鼓勵及信心，讓自己能繼續保持愛唱歌的初衷堅持下去。

新歌暗藏父愛， 由欣菲的父親JACK親自填詞，當成獻給女兒的成長備忘錄，自認是「寫歌小白」的他，特別在工作的空檔自己摸索及研究寫歌訣竅，在「無師自通」的狀況下，花了兩個月克服困難終於完成歌詞。一路陪伴女兒踏入演藝圈闖盪的他，將這首正能量的歌曲送給女兒當新年禮物，也期望能透過這首歌為她打氣，「人生道路起起伏伏，有很多時候不盡理想，但是我們還是需要繼續的努力增進自己的能力， 總會有一天會讓大家都看到的！」

廣告 廣告

欣菲對於爸爸幫新歌填詞感到十分感動。（圖／品婕娛樂提供）

值得一提的是，剛拿到〈Dream My Dream〉歌詞時，欣菲才發現竟然寫詞人是自己的父親，在訝異及佩服自己爸爸的同時，也彷彿給自己一劑強心針，她表示：「爸爸是寫完歌才拿給我看， 剛拿到的時候非常驚訝，爸爸竟然這麼厲害，還會寫歌詞！直到現在真的整首歌完成發行，有夢想成真的感覺！也祝福大家新的一年夢想都可以成真！」

去年欣菲推出歌曲〈在一起〉，她分享自己的愛情觀，坦言目前仍以工作為重，個性偏向被動的她笑說：「我不太會主動找別人聊天或告白，通常都是對方先靠近。」至於什麼樣的男生，才會讓她願意說出「在一起」三個字？她毫不猶豫表示：「最重要的是善良，還有能支持我做的所有事情。」其他則是感覺對了就好。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

戀人未滿3／張文綺微醺曖昧男全程護送 劉書宏約會席惟倫笑嗨嗨

白色巨塔2／被封神「2026年度好醫生」！ 中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術

白色巨塔3／中榮爭議非首次！神外主任代刀釀醫糾 下體化膿慘遭整組切除