16歲歌壇新人出道追夢！爸爸超挺「無師自通」為愛女親寫新歌歌詞

年僅 16 歲的歌壇新人 SINBY 欣菲出道一周年再推新單曲〈Dream My Dream〉傳遞逐步成長和勇敢追夢的正能量。從小赴韓接受練習生培訓及選秀節目洗禮的她，坦言出道過程曾經冒出想放棄的念頭，「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡，常因此陷入低潮情緒而萌生退意。」她感謝家人、朋友常常給予鼓勵及信心，讓自己能繼續保持愛唱歌的初衷。

16歲的 SINBY 欣菲已經出道一年（照片提供：品婕娛樂）

她也與歌迷分享遇到挫折如何克服的心法：「心裡感受很重要！想想自己為什麼喜歡，當然有毅力也很重要，堅持我的夢想繼續努力，總有一天會有人看見的！」，欣菲希望帶著這股信念繼續衝，並透過新歌唱出 2026 的夢想宣言，也許下新年願望：「希望能在今年發行我的個人第一張 EP，以及辦一場專場獻給我的歌迷！」

SINBY 欣菲推出新歌展現追夢初心（照片提供：品婕娛樂）

事實上這首〈Dream My Dream〉的歌詞，其實正是一手栽培欣菲入行出道的父親 JACK 寫下，自認是「寫歌小白」的他在百忙之中抽空研究寫歌訣竅，花了兩個月才終於完成。一路陪伴女兒踏入演藝圈闖盪，JACK 希望能透過這首歌為她打氣。

而欣菲剛拿到〈Dream My Dream〉歌詞時，赫然發現作詞人是自己的父親，在訝異及佩服爸爸的同時，也彷彿給自己一劑強心針，她表示：「爸爸竟然這麼厲害，還會寫歌詞！直到現在整首歌完成發行，有夢想成真的感覺！也祝福大家新的一年夢想都可以成真」。

SINBY 欣菲新歌〈Dream My Dream〉作詞人是爸爸，讓她相當驚喜（照片提供：品婕娛樂）

