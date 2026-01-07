16歲歌壇新人赴韓當練習生出道 SINBY欣菲坦承「陷低潮生退意」

【緯來新聞網】年僅16歲的新人欣菲（SINBY）出道滿周年再推全新單曲〈Dream My Dream〉自我勉勵對歌唱夢想的堅持，從小透過赴韓接受練習生培訓及選秀節目的洗禮，到一路出道至今，她坦言中間曾冒出想放棄的念頭，「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡，常因此陷入低潮情緒而萌生退意。」她感謝家人、朋友常常給予鼓勵及信心，讓自己能繼續保持愛唱歌的初衷堅持下去，她特別與歌迷分享遇到挫折如何克服的「心法」，「心裡感受很重要！想想自己為什麼喜歡，當然有毅力也很重要，堅持我的夢想繼續努力，總有一天會有人看見的！」

年僅16歲的新人欣菲（SINBY）出道滿周年。（圖／品婕娛樂提供）

欣菲新歌〈Dream My Dream〉藏父愛， 父親JACK親自填詞成深情「家書」當成獻給女兒的成長備忘錄。事實上這首〈Dream My Dream〉的歌詞，其實正是一手栽培SINBY欣菲入行出道的父親JACK親手寫下，自認是「寫歌小白」的他特別在百忙工作中的空檔自己摸索及研究寫歌訣竅，在「無師自通」的狀況下，花了兩個月克服困難終於完成歌詞，成了這首歌精神的最佳示範。



一路陪伴女兒欣菲踏入演藝圈闖盪的JACK希望以這首正能量的歌曲送給女兒當新年禮物的同時，也期望能透過這首歌為她打氣，「人生道路起起伏伏，有很多時候不盡理想，但是我們還是需要繼續的努力增進自己的能力， 總會有一天會讓大家都看到的！」對於女兒殷殷期盼的他更鼓勵SINBY欣菲，「加油，要朝著我們既定的目標前進，不要放棄，有夢最美！」



值得一提的是，剛拿到〈Dream My Dream〉歌詞時，欣菲才發現竟然寫詞人是自己的父親，在訝異及佩服自己爸爸的同時，也彷彿給自己一劑強心針，她表示：「爸爸是寫完歌才拿給我看， 剛拿到的時候非常驚訝，爸爸竟然這麼厲害，還會寫歌詞！直到現在真的整首歌完成發行，有夢想成真的感覺！也祝福 大家新的一年夢想都可以成真！」



談到〈在一起〉所描繪的愛情樣貌，欣菲也分享自己的愛情觀，坦言目前仍以工作為重，個性偏向被動的她笑說：「我不太會主動找別人聊天或告白，通常都是對方先靠近。」至於什麼樣的男生，才會讓她願意說出「在一起」三個字？她毫不猶豫表示，最重要的是「善良，還有能支持我做的所有事情」，其他則是「感覺對了就好」。雖然近期沒有再被告白，被問到成長過程中聽過的男生對她告白「在一起」的次數，自認不解風情她大笑說：「真的忘記啦！但我下意識的反應通常是『為什麼會喜歡我想跟我在一起？』或是『我又不喜歡你！』」展現 16 歲少女面對愛情的真實與坦率。

