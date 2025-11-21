16歲無照上學路遇車禍 遭噴飛「整個人摔進排水溝」命危送醫

16歲少年無照上學路口遭撞擊「人飛進排水溝」命危送醫。（圖 ／翻攝畫面）

苗栗縣苑裡鎮21日上午發生一起嚴重車禍，1名僅16歲、尚未取得駕照的李姓高中生騎機車上學途中，與1名正要通勤上班的43歲鄧姓男騎士，在路口發生激烈碰撞事故發生瞬間，力道之大導致少年直接被撞飛，整個人摔落一旁的排水溝，全身動彈不得，場面怵目驚心，警消到場將他救起時，他已呈昏迷狀態，緊急送往醫院搶救；鄧姓男子也因骨折疼痛倒臥路中央，同樣被送醫治療。

事故發生於早上7點多，當時李姓少年沿田心16路東往西方向直行，準備前往苑裡鎮的學校。鄧姓男子則沿田心7路自北往南騎車，預計前往台中工業區上班。雙方在路口交會時疑似都未減速，加上現場有樹籬遮擋視線，兩車因此毫無預警地猛烈撞擊。

鄰近民眾聽見巨響後立刻報案，警消趕抵發現少年受困在排水溝中，只能靠繩索將他拉上道路，當時少年已毫無反應、失去意識，救護人員立即進行急救後送醫；而鄧姓男子則因強烈撞擊導致四肢受傷、疑似骨折，在路邊痛苦哀嚎，場面相當混亂。

警方初步調查顯示，肇事路口因樹籬遮蔽視線，加上雙方均未確實減速，才釀成這起嚴重事故。檢測結果顯示鄧姓男子並無酒駕情形，至於未成年的李姓少年是否有飲酒情況，將待抽血報告進一步確認。

