16歲男高中生偷溜出宿舍「翻牆摔成九級傷殘」 怒告同伴與校方！判決出爐

大陸重慶發生一起校園事件引發當地社會關注，一名16歲男高中生阿明（化名），與3名同學凌晨相約離開學校宿舍外出打撞球，翻牆過程中不慎滑倒受傷，事後被鑑定為九級傷殘，相關損失合計約人民幣21萬元（約新台幣97萬元）。男高中生決定一狀告上法院，要求學校與3名同學須負擔賠償責任。近日法院審理後認定，學生本人須負主要責任，學校無須賠償，其餘3名同伴則各須賠償人民幣7千元（約新台幣3.2萬元）。

根據陸媒《紅星新聞》報導，重慶市永川區人民法院判決指出，事件發生於2024年4月某個凌晨，阿明與小龍（化名）等3名同學為外出打撞球，相約從宿舍翻牆偷偷離校；翻牆過程中，阿明腳滑跌倒，短暫休息後未感明顯不適，4人繼續從操場防護網破洞鑽出校外。直到清晨6時返回宿舍後，阿明腰部出現明顯疼痛，並向導師反映。校方第一時間安排2名教師及1名學生陪同就醫，經醫院鑑定，阿明已構成九級傷殘。

沒想到事後阿明對學校及3名翻牆離開學校的同學提告，日前法院審理認為，阿明事發時已滿16歲，屬限制行為能力人，應具備辨識翻牆行為危險性的基本能力，卻仍違反校規冒險外出，是導致受傷的主要原因，須負主要責任。至於同行3名學生，雖與阿明相約以危險方式離校，且未盡提醒與照顧義務，在其跌倒後也未立即送醫或通報學校，但因阿明當時仍堅持外出，顯示未呈現需要緊急就醫狀態，且延誤送醫並未明顯加重傷勢，因此認定過失程度較輕。

至於校方責任部分，法院查明，學校平時已定期進行安全教育，也明訂禁止攀爬護欄等規範，事故發生後亦即時安排阿明送醫，已盡教育與管理義務。法院指出，教育機構責任並非無限上綱，在已盡合理管理責任情況下，無須對學生違規冒險行為承擔額外賠償。

最終法院判決，阿明的3名同伴各須賠償人民幣7千元（約新台幣3.2萬元），因3人同屬限制行為能力人，賠償責任由其法定監護人負擔；至於阿明要求學校賠償及超出部分的請求，則不予支持。

