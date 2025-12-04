16歲白潤音苦學料理！端出三杯雞嚇壞主廚 參賽前7天特訓畫面流出

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

三立實境料理節目《星廚之戰》開播後話題不斷，包含主廚實力對決、明星廚助合作默契與料理創意，都成為熱議焦點。其中年僅16歲的明星廚助白潤音，就勇敢站上《星廚之戰》的廚房戰場，平常不只上學唸書，還要演戲拍片，現在更挑戰料理，為了奪冠，平時在家自學料理，目標明確，幹勁十足。

白潤音加入《星廚之戰》。（圖／三立提供）

白潤音以冷靜沉著、專注投入的比賽態度脫穎而出，成為觀眾討論度最高的新星之一，許多觀眾甚至在第一集就被他圈粉，作為節目中最年輕的明星廚助，白潤音在拍戲與念書之外仍投入料理練習。節目也首度公開選手賽前7天的特訓影像，可見白潤音自主學習挑魚、片魚等專業技術，展現高度自律，更被主廚及明星廚助們封為「阿潤師」。

白潤音自曝：「料理前一定要先整理好環境，讓心靜下來。」他也曾提到自己對比賽的態度：「我覺得廚助沒有資格淘汰主廚。」被網友形容為「全場最中肯的一句話」，主廚余鑫源分享，白潤音雖年紀小，但認真練習的態度讓他印象深刻：「第一集看到他端出三杯雞，我真的嚇一跳。才16歲就能做這道菜？後來才知道他上節目前每天在家練習，看他那麼努力，彷彿看到當年的自己。」

主廚稱讚白潤音的手藝了得。（圖／三立提供）

這次參加《星廚之戰》當廚助，也引起不少人好奇怎願意接受，白潤音透露，「我認為年紀，並非決定我是否要參加星廚之戰的原因，在一個好的時機，又可以學習料理，所以自己就來了，而這次的經驗大大提升對廚藝的興趣，「肯定有啊，參加這個節目跟許多廚師們合作過後，學到很多料理的技巧，還有知道什麼是科技廚具。《星廚之戰》敬請鎖定華視主頻每周日晚間8點、三立都會台每周六晚間8點、緯來綜合台晚間10點，同日晚間11點於LINE TV與Hami影劇館+上架更新。

