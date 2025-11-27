16歲白潤音「會演又會煮」成《星廚之戰》亮點 安心亞正能量回應負評

安心亞與名廚Will。三立提供

實境料理節目《星廚之戰》節目開播後引發大量網友討論，更成功打開台灣實境料理節目的新格局。《星廚之戰》透過料理技術、藝人真實反應與高度張力的競賽設計，讓觀眾看見藝人與專業主廚在廚房中激發出的火花，成功掀起社群熱議。

節目各主廚精湛的表現獲得觀眾一致肯定。許多觀眾直呼看完節目後「被餓到」，想品嘗Jessica的甜點、施捷夫的原住民料理、陳勇孝的滷肉、鄭淳豪的日式fusion。甚至有粉絲立刻前往心目中喜愛的主廚餐廳「踩點」，帶動現場業績。有名廚也笑說：「感謝節目，今天業績創新高！」

廣告 廣告

白潤音會演又會煮。三立提供

另外，殘酷的淘汰制也讓網友們投入情感，特別是楷奕與黃偉晉落敗後，不少粉絲紛紛留言表示不捨：「兩人真的很努力，楷奕的創意料理超有畫面感！」其中，「團體賽」賽制更讓不少觀眾驚喜，節目沒有其他料理節目常見的爭吵場面，反而呈現廚師與廚助之間的信任與合作精神。有觀眾留言：「主廚們只在想怎麼幫助團隊、怎麼做得更好，討論完就直接執行，不drama也可以超好看！」

最年輕的廚助白潤音也成為亮點之一。年僅16歲就站上實境廚房現場，他的認真與天分讓觀眾大讚：「他不只會演，還超會煮，是個讓人忍不住疼愛的好孩子。」同時，安心亞的表現亦替節目帶來討論度，她分享自己曾因角色緣分接觸過傅培梅，對料理細節略有基礎；但參與《星廚之戰》後，她笑說：「之前學的幾乎都忘光了，又重新開始，但做菜過程真的很療癒，也讓我重新愛上做菜。」

主持人鍾欣凌與評審吳東璿（大三元董事長）。三立提供

觀眾覺得安心亞是真實不作假，很喜歡，但針對部分觀眾認為她「綜藝效果太強」，安心亞也大方回應：「我希望大家看到我『專業廚助』的一面。」她笑說自己每一次錄影都抱著「可能是最後一次」的想法，沒想到一路走這麼遠，「連我自己都覺得不可思議」。安心亞也驕傲地說：「經過這次磨練，我現在可以煮三菜一湯了！」



回到原文

更多鏡報報導

A咖「人氣樂團」都在這！ 台中水湳跨年全台「含金量」最高

影后豔遇「日本小狼狗」結果超無言 方志友英國行「長針眼斷桃花」

香港宏福苑大火／MAMA明登場！主辦單位發聲「照常舉行」 網建議MEOVV、i-dle換歌單