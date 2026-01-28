16歲老貓行動自如卻檢查出「全盲」！飼主崩潰自責：我不是個好媽媽...專家解答了

16歲老貓行動自如卻檢查出「全盲」，飼主崩潰自責。圖／翻攝自網路

你的愛貓可能已經看不見你了！一名飼主分享，家中16歲的高齡貓咪長期有皮膚疾病，但平時仍行動自如，一切並無異狀，近日帶牠到獸醫院進行例行檢查，卻被獸醫師告知「貓咪已經失明」，讓她當場愣住，陷入深深自責，貼文曝光後引發網友熱議。

根據《Newsweek》報導，一名飼主26日在網路論壇Reddit發文指出，高齡16歲的愛貓「賈斯伯」（Jasper）長期受皮膚疾病困擾，使用類固醇治療也遲遲不見效，因此帶著牠前往獸醫院進行血液、甲狀腺機能亢進等檢查，豈料卻意外被醫師檢查出「失明」。

行動自如還能喵喵叫！16年老貓「突然失明」...飼主好自責

飼主表示，賈斯伯不僅能自由走動，也不曾撞到東西或從高處摔下，常對著狗喵喵叫，也愛看看窗外的風景，種種舉動非常正常，甚至還比另一隻貓還要「有自信」，完全沒有任何跡象顯示出牠已經失明。

她也透露，家中的狗年紀大了，幾年前就觀察到牠的視力漸漸退化，反觀賈斯伯突然失明，「這真是太出乎意外了，我真是個糟糕的貓媽媽」。

老貓失明震驚飼主！專家嘆「別內疚」：這種情況很常見

寵物食品公司普瑞納（Purina）曾解釋，雖然貓咪也可能有遺傳性失明，但通常發生在「純種貓」身上，如阿比西尼亞貓容易罹患遺傳性視網膜萎縮症，但相比狗狗仍較罕見，導致失明主因還是「高齡」。

然而，成年貓、老年貓若發生外傷、神經系統疾病和高血壓，沒有及時治療，可能對眼部造成永久性損傷。

普瑞納公司表示，貓通常更依賴其他感官，如嗅覺、記憶來適應視力下降，導致許多貓即便視力受損，依舊能夠表現正常，「這種情況很常見，主人不必為此感到內疚。」

貓媽媽嘆好自責！一票網友送暖：牠看起來很快樂

該篇貼文掀起網友熱議，「牠們適應環境的方式超乎我們的想像，而且它們非常擅長隱藏疾病」、「你一定是個很棒的貓媽媽，因為牠被照顧得這麼好，所以一點問題都沒有」、「貓是神奇的生物」、「我的貓也看不到，但她行動自如」、「別對自己太苛刻了，從照片上看，牠還是一隻非常快樂的貓咪」。

一名網友也分享相同經驗，表示家中的貓平時害羞膽小，5年前突然變得很安靜，帶到獸醫院檢查，竟發現牠已經失聰，「牠會喵喵叫，會過來吃晚飯，對周圍發生的事情也基本有所觀察，但就是聽不見。」



