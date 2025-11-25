16歲老Cayenne比新車還猛 原廠翻新直接逆齡成功

記者鍾釗榛／綜合報導

保時捷Sonderwunsch部門修復初代 Cayenne GTS 。（圖／翻攝PORSCHE網站）

保時捷向來擅長替車迷「圓夢」，旗下 Sonderwunsch（特殊客製化）部門的歷史可追溯至1978年，從新車配色到獨家材質，全都能客製化。如今這個部門更跨足老車翻新，最近他們就替一輛2009年初代Cayenne GTS動了全身大手術，讓 16歲的豪華SUV煥然一新。

初代Cayenne GTS增添復古的越野車氣息。（圖／翻攝PORSCHE網站）

初代Cayenne變得超有味道

這輛行駛約8.05萬公里的卡宴，重新噴上罕見的「黑橄欖色」特製車漆，搭配消光黑飾件，看起來更復古、也更霸氣。車主是美國收藏家Phillip Sarofim，他點名希望加入70年代特色元素，甚至要求安裝拖車鉤，加上全地形越野胎後，瞬間喚醒初代卡宴原本就很強悍的越野魂。

廣告 廣告

選用罕見的「黑橄欖色」特製車漆。（圖／翻攝PORSCHE網站）

換上全地形越野胎。（圖／翻攝PORSCHE網站）

內裝翻新超大手筆

內裝同樣砸下重本，全車換上英式綠真皮座椅，並搭配黑橄欖色帕莎（Pasha）經典格紋，就連手套箱都不放過。車門則加入新式淺色拉絲鋁飾板，視覺質感直接升級到收藏車等級。

全車換上英式綠真皮座椅，並搭配黑橄欖色帕莎（Pasha）經典格紋。（圖／翻攝PORSCHE網站）

竟然是「六速手排」！

在如今幾乎看不到手排SUV的年代，這輛車最稀有的地方，就是它搭載六速手排變速箱。即便第二代卡宴曾提供過手排版本，但數量非常稀少，如今再加上低里程與原廠客製化加持，這台初代Cayenne GTS直接成為市場上最值得收藏的經典之一。

這輛初代Cayenne GTS配備罕見的手排變速箱。（圖／翻攝PORSCHE網站）

Sonderwunsch罕見翻修SUV

過去Sonderwunsch多專注在911這類跑車，但這次替卡宴進行全套翻新，可說是少見又亮眼。從外觀到內裝全數重製，讓人再次見識到保時捷在客製化領域的深厚功力，也展現經典SUV的另一種可能性。

保時捷Sonderwunsch部門修復初代Cayenne GTS。（圖／翻攝PORSCHE網站）

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】Corvette新PTM Pro模式 讓你靠真本事開車

不用插槍也能充電！保時捷新Cayenne推全球唯一SUV無線充電 停車就吸電

普發1萬變3萬！PGO威力125補助衝到3.2萬 油電機車「最低門檻入手潮」

HHTD25／神級陣容「自駕四巨頭」曝光：鴻海＋Uber＋輝達＋Stellantis

