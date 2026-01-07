16歲航運千金赴韓當練習生！富爸爸親寫家書藏父愛

SINBY欣菲近來推出新歌。（品婕娛樂提供）

16歲歌壇新人 SINBY欣菲近來推出新歌〈Dream My Dream〉傳遞勇敢追夢正能量的同時，更期盼藉由新歌精神展望2026年，期許能再接再厲發個人EP＋開個唱，努力為自身歌唱之路開創嶄新篇章。

事實上，她的爸爸是航運公司老闆，她一出道就被冠上「航運千金」，不過她因為熱愛表演，從小努力追夢，勉勵大家在追夢路上即使有著跌宕與迷惘，還是要堅定「再相信自己一次」的信念，並且能無畏地大步邁進實踐自己的夢想。

廣告 廣告

她出道滿一周年，表示從小赴韓接受練習生培訓及選秀節目的洗禮，到一路出道至今，她坦言中間曾冒出想放棄的念頭，「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡，常因此陷入低潮情緒而萌生退意。」她感謝家人、朋友常常給予鼓勵及信心，讓自己能繼續保持愛唱歌的初衷堅持下去。

SINBY欣菲近來推出新歌。（品婕娛樂提供）

她許下新年新願望：「希望能在今年發行我的個人第一張EP，並且能辦一場專場獻給我的歌迷。」她新歌〈Dream My Dream〉更藏父愛， 父親JACK親自填詞成深情「家書」當成獻給女兒的成長備忘錄，事實上這首〈Dream My Dream〉的歌詞，其實正是一手栽培SINBY欣菲入行出道的父親JACK親手寫下，自認是「寫歌小白」的他特別在百忙工作中的空檔自己摸索及研究寫歌訣竅，在無師自通的狀況下，花了兩個月克服困難終於完成歌詞。

一路陪伴女兒SINBY欣菲踏入演藝圈闖盪的JACK希望以這首正能量的歌曲送給女兒當新年禮物的同時，也期望能透過這首歌為她打氣，「人生道路起起伏伏，有很多時候不盡理想，但是我們還是需要繼續的努力增進自己的能力， 總會有一天會讓大家都看到的。」

更多中時新聞網報導

去年建置量新低 光電連8年跳票

動力火車再攻蛋票房壓力山大

曹西平猝逝 陸一龍嘆「演藝圈的遺憾」