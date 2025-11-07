16歲還在半工半讀！他聽媽媽的話翻身成千萬富翁…35歲財富自由爽退休

國際中心／綜合報導

男子聽媽媽的話，拿錢買舊屋翻修出售，在30歲前賺進100萬美元。（示意圖／資料照）

「聽媽媽的話」成功翻轉人生！加拿大一名28歲男子賽巴斯蒂安（Sebastian Marquez），16歲在超市打工存了一筆錢打算買輛二手車，但在媽媽的建議與資助下，把這筆錢拿去貸款買了一間舊屋重新翻修，成功將房子以近2倍價格賣出。如今賽巴斯蒂安靠著這項技能，已累積了超過100萬美元（約台幣3098萬）資產，他預計將在35歲實現「財富自由」順利退休。

據外媒《CNBC Make It》報導，住在加拿大安大略的賽巴斯蒂安，在16歲時半工半讀，靠著在超市、養雞場打工，存了約8000美元，打算想買一輛車代步。但他的媽媽卻建議他，把這筆錢拿去翻新一間舊房子，賽巴斯蒂安考慮後，認為是不錯的投資，決定聽媽媽的話。

2013年，賽巴斯蒂安在母親資助下，以9800美元作為頭期款，買下一間價值4萬8800美元的房子，並向母親額外借了1.4萬美元用於房屋翻修。除了聘請專業人員進行水暖、電氣工程，賽巴斯蒂安透過Youtube自學改裝，獨自完成鋪設地板及安裝馬桶等改建工作。半年後，母子二人以8萬2200美元價格將翻修好的房子賣掉。

償還母親的借款及開銷後，賽巴斯蒂安把賺來的錢拿去購買另一間舊屋，並在翻修後出售，在2013年至2022年間，總共轉手出售了9套房產，共賺進34萬3700美元。而在2022年，賽巴斯蒂安與高中相戀的女友結婚，如今夫妻二人名下擁有2處房產，一處自住，另一處出租。

而在2019年，賽巴斯蒂安的媽媽再度建議他投資加密貨幣，分散資產，他也再次聽媽媽的話，花2.5萬美元購買比特幣及以太幣。截至今年9月底，賽巴斯蒂安及妻子的總淨資產中，有一半來自他們的加密貨幣投資，約40萬美元；另外一部分則來自投資帳戶、持有房產及名下的2部汽車。

今年28歲的賽巴斯蒂安表示，他與妻子每月都會撥出15％的薪水投資指數型基金，其餘薪水用於支付保險、房貸、水電費、娛樂費及相關生活費用，目前夫妻二人只剩2筆房貸需要償還。而按照目前的速度計算，他評估自己能在35歲左右實現「財富自由」，順利退休。

