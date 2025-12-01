16歲高中生無照騎車自撞！「男死女重傷」家長崩潰：不知2人半夜溜出門

記者吳泊萱／台中報導

台中16歲高中生半夜偷溜出門，騎車雙載出車禍1死1重傷。（圖／翻攝畫面）

台中南區清晨發生死亡車禍，一名16歲高姓少年無照騎機車載16歲魏姓少女外出，半路上因不明原因自撞分隔島，猛烈撞擊導致少年傷重不治，少女重傷仍在醫院搶救中。警方表示，二人父母都表示不知道孩子半夜偷溜出門，肇事車輛則是少年向朋友借來的，事故發生原因仍有待調查釐清。

台中16歲高中生半夜偷溜出門，騎車雙載出車禍1死1重傷。（圖／翻攝畫面）

死亡車禍發生在1日清晨5時25分，高姓少年（16歲）騎機車載魏姓少女（16歲）沿建成路往正義街行駛，途中因不明原因自撞分隔島，少年傷勢嚴重，經送醫搶救不治。少女第一時間因驚嚇過度無法製作筆錄，送醫檢查發現疑似內臟破裂，傷勢嚴重，目前仍在搶救中。

廣告 廣告

據了解，高姓少年及魏姓少女是夜校同學，少年無照騎車，機車是向友人借來的。車禍發生後，警方通知二人父母到案，雙方家長都表示不知道孩子半夜偷溜出門，也不清楚二人去了哪裡。警方表示，經初步抽血檢測，少年無酒精反應，全案已報請檢察官相驗釐清死因，詳細肇事原因仍有待交大分析鑑定。

更多三立新聞網報導

彰化深夜「酒駕撞酒駕」！員警處理車禍遇劫…慘遭推撞受傷送醫

台中男路口直直衝！迎頭猛撞號誌桿「騰空飛轉270度」…驚悚撞擊畫面曝

大罷免連署站前狂催油門燒胎！苗栗賓士男瞎掰「測試性能」下場曝光

不是工程師！未來10年成長率最高「金飯碗」…1職業年薪破400萬最吃香

