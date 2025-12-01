16歲高中生無照騎車自撞！「男死女重傷」家長崩潰：不知2人半夜溜出門
記者吳泊萱／台中報導
台中南區清晨發生死亡車禍，一名16歲高姓少年無照騎機車載16歲魏姓少女外出，半路上因不明原因自撞分隔島，猛烈撞擊導致少年傷重不治，少女重傷仍在醫院搶救中。警方表示，二人父母都表示不知道孩子半夜偷溜出門，肇事車輛則是少年向朋友借來的，事故發生原因仍有待調查釐清。
死亡車禍發生在1日清晨5時25分，高姓少年（16歲）騎機車載魏姓少女（16歲）沿建成路往正義街行駛，途中因不明原因自撞分隔島，少年傷勢嚴重，經送醫搶救不治。少女第一時間因驚嚇過度無法製作筆錄，送醫檢查發現疑似內臟破裂，傷勢嚴重，目前仍在搶救中。
據了解，高姓少年及魏姓少女是夜校同學，少年無照騎車，機車是向友人借來的。車禍發生後，警方通知二人父母到案，雙方家長都表示不知道孩子半夜偷溜出門，也不清楚二人去了哪裡。警方表示，經初步抽血檢測，少年無酒精反應，全案已報請檢察官相驗釐清死因，詳細肇事原因仍有待交大分析鑑定。
