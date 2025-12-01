16歲高中生雙載自撞分隔島釀1死1傷 家長痛曝不知情：半夜偷跑出門

台中市南區今（1）日凌晨傳出死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

台中市南區建成路與合作街路口今（1）日清晨5時許發生一起車禍，釀1死1傷慘劇。一名16歲高姓少年無照騎乘向友人借來的機車，雙載同齡魏姓少女，不明原因失控自撞分隔島，猛烈撞擊使兩人瞬間噴飛倒地，傷勢嚴重；少年送醫後搶救不治，少女則多處擦挫傷並疑有內臟受損，經急救後暫無生命危險。警方初步了解，兩人是在雙方家長不知情半夜偷跑出門。

警方表示，這起車禍發生於今日清晨5時25分，高姓少年騎車沿建成路往正義街方向行駛，卻在行經路口時突然失控撞上分隔島，強大衝擊力使兩人當場彈飛，機車碎片四散。台中市消防局獲報後，立即派遣信義及大里分隊共2車4人前往救援；救護人員抵達時，少年全身多處外傷、耳部出血且意識模糊，立即送往中國醫藥大學附設醫院急救，仍於上午8時許宣告不治。

廣告 廣告

魏姓少女當下意識清楚，但腹部疼痛、左小腿擦挫傷明顯，並因受到嚴重驚嚇無法接受筆錄。魏女最初被送往台中醫院後再轉至中山醫學大學附設醫院，經檢查疑有內臟破裂，仍在治療中。

警方初步調查發現，兩名未成年皆為夜校生，高姓少年尚未取得駕照，機車是向友人借來，魏女則就讀台中某私立高職夜校。雙方家長接獲通知後趕往警局，均表示並不知情孩子在半夜離家；至於借給高姓少年機車的友人，稱不清楚兩人凌晨外出原因和目的地。

警方對高姓少年進行抽血檢測，確認無酒精反應。轄區第三分局指出，事故確切原因仍待交大鑑定分析，並已報請台中地檢署相驗身亡少年的死因；由於少女仍在治療中，相關筆錄及兩人凌晨外出的動機仍待進一步釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果

外包臨時工竟爆打家犬「牙斷血流」 PChome急停合作發聲致歉

不是連假卻全台都在標！明年11/28到底怎麼了 網一看全懂