16歲高中生零用錢買0050！五個月滾出近三成報酬率 掀全網羨慕：贏過80%韭菜

一名16歲高中山在論壇分享投資0050心得，並向股市前輩請教，但曬出的投報率近3成，也引發網友熱議，圖為股市示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

台股今（2）開盤氣勢如虹，加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高。一名16歲高中生在社群發文表示，他從今年7月將紅包錢和零用錢買進0050，現在每月再投入3000元，想問持續定期定額好嗎？貼文引發討論，有人看該學生投資報酬率已近三成，直呼「已經贏過80%韭菜了」；也有人大嘆以前不懂投資，「零用錢只夠吃飯」。

這名自稱16歲高中生的網友是在Dcard發文表示，他看大家都推薦元大台灣50（0050）能存股，從今年七月開始，將之前的紅包錢和零用錢都確在0050這檔ETF上，每個月還再將多餘零用錢約3000元買進，但原P0仍向股市前輩請教，「想問持續這樣的行動好嗎？」

根據原PO曬出投資損益，他搭上台股多頭順風車，至今買進2600股元大台灣50，總成本約13萬多元，總現值17萬多元，未實現利益3萬多元，投資報酬率28.22%。

貼文一出，引發網友熱議，有人看了投報率直言，「你已經贏過80%韭菜了 還要問什麼」、「很棒了耶你才高中生」、「都賺了這摸多，可以繼續買的」；也有網友大嘆以前為什麼不懂投資，「如果我能16歲就知道投資不知道有多好，好羨慕」、「我高中就懂得投資的話可能翻10倍了吧」、「真好，我16歲的時候，零用錢只夠吃飯」。

元大台灣50（0050）是國內規模最大ETF，不僅規模突破兆元門檻，投資人數也來到204萬人，是首檔達成200萬人里程碑的ETF，今日再公布新配息，每受益權單位擬配發1元。

