16歲「航運千金」出道1年萌生退意 富爸爸出手護航打氣

欣菲從小赴韓當練習生。品婕娛樂提供



「航運千金」欣菲（SINBY）出道滿周年，再推新單曲〈Dream My Dream〉，這首歌是由父親JACK填詞，當「家書」獻給女兒的成長備忘錄，她拿到歌詞才發現作詞人是父親，「爸爸是寫完歌才拿給我看，剛拿到的時候非常驚訝，爸爸竟然這麼厲害，還會寫歌詞！直到現在真的整首歌完成發行，有夢想成真的感覺」。

JACK一手栽培欣菲出道，自認是「寫歌小白」的他特別在百忙中花2個月克服困難完成歌詞，他期望透過這首歌為女兒打氣，「人生道路起起伏伏，有很多時候不盡理想，但是我們還是需要繼續的努力增進自己的能力， 總會有1天會讓大家都看到的」。

廣告 廣告

16歲的欣菲也藉由〈Dream My Dream〉自我勉勵，從小赴韓當練習生及選秀節目的洗禮，她坦言曾冒出想放棄的念頭，「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡，常因此陷入低潮情緒而萌生退意」。她感謝家人、朋友常給予鼓勵及信心，讓她能繼續保持愛唱歌的初衷堅持下去。

自去年9月起，欣菲接連推出〈愛我就送超級件〉、〈在一起〉、〈Dream My Dream〉，也積極走入校園與各類活動累積舞台經驗，談到〈在一起〉所描繪的愛情樣貌，她也分享愛情觀，坦言目前仍以工作為重，「我不太會主動找別人聊天或告白，通常都是對方先靠近」。

至於理想型？欣菲表示最重要的是善良，「還有能支持我做的所有事情」。其他則是「感覺對了就好」，被問被告白的次數，自認不解風情她笑說：「真的忘記啦！但我下意識的反應通常是『為什麼會喜歡我想跟我在一起？！』或是『我又不喜歡你』！」展現16歲少女面對愛情的真實與坦率。

更多太報報導

最強恐怖片《咒》3年破界回歸 沉浸式「集體催眠」

啦啦隊女神苦熬半年有新身分 「洗澡、開車」都在做

林哲熹偷渡「喇舌」嗆張懷秋 埋彩蛋致敬大嘴巴