16票差距落選里長人生變黑白 淪詐騙車手遭活逮還被詐團「蛋雕」

許男曾參選里長，卻輸16票落選，還淪為車手被法辦。翻攝畫面

新北市三重警方27日晚間接獲報案，稱自強路一段發生虛擬貨幣糾紛，警方到場時發現竟是虛擬幣投資詐騙，當場將被害人35歲游男及嫌犯30歲許男帶回警局釐清案情，警方更發現，許男曾在2022年參選深坑區里長，但最後僅以16票差距落選，沒想如今卻淪為詐騙車手，被警方活逮並依詐欺、洗錢等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，原本是1名旅居國外的46歲黃姓婦人，因在社群軟體認識1名網友，對方自稱「幣商高管」，還聲稱能以優惠價格購入虛擬幣後轉手賣出，藉此賺取差價獲利。

黃女因此委託友人游男帶著150萬現金前往購買虛擬幣，但在過程當中，黃婦卻發現錢包裡的虛擬幣突然遭轉走，她察覺有異，立即通知游男「終止交易」，游男也因此與許男爆發口角，最後驚動警方到場。

警方到場了解後，檢視2人對話紀錄，警覺黃婦遭到典型的虛擬貨幣詐騙，而許男就是取款車手，但當警方進一步檢視許男手機時，卻發現他被詐騙集團「蛋雕」，直接將他退出相關群組，後續警方將2人帶回警局詢問後，更發現許男竟曾在2022年參與過里長選舉，但當年最終以16票之差落選，如今淪為車手被送辦，也讓人生變黑白。



