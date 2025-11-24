16禁！馬來西亞擬跟進澳洲 2026起青少年禁用社媒

社群媒體示意圖。路透社



澳洲政府禁止16歲以下人士開設社群平台帳戶在即，馬來西亞也打算跟進，計畫從明年起禁止16歲以下的青少年使用社群媒體，成為愈來愈多因兒童安全隱憂而限制數位平台使用的國家之一。

據當地媒體《星報》（The Star）報導，馬來西亞通訊部長法米（Fahmi Fadzil）23日在一場研討會上表示，他們希望從2026年起，社群媒體平台能配合政府決策，禁止未滿16歲者開設用戶帳號，指此舉是將於明年1月生效的《網路安全法》（Online Safety Act）保護措施一環。

廣告 廣告

法米進一步說，預計社群平台將在明年做好實施電子身分驗證（eKYC）的準備，而政府正參考澳洲等國實施的年齡限制機制，強調有必要保護青少年免受網路霸凌、金融詐騙及性剝削等網路危害。「其他國家可能有自己的做法，我們會對此進行研究」。

馬來西亞內閣上月決定，將社群媒體用戶的最低年齡提高至16歲，高於此前提議的13歲，且所有平台都將被要求實施eKYC驗證用戶年齡，而這需要身分證、護照或數位身分證等官方文件。

路透社指出，社群媒體對兒童健康與安全的影響已成為全球日益關注的議題。其中，包含TikTok、Snapchat、Google，以及Facebook和IG的母公司Meta在內的科技企業，均因助長心理健康危機而在美國面臨訴訟。

對此，澳洲政府將從12月10日起要求社群媒體公司採取「合理措施」，確保未滿16歲者無法在其平台上開設帳號，並點名10個平台列入禁令範圍，分別是Facebook、IG、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube、Reddit，以及串流平台Kick和Twitch。

無獨有偶，法國、西班牙、義大利、丹麥與希臘也正聯合測試年齡驗證APP的模板。馬來西亞的鄰國印尼今年1月曾宣布，計劃為社群媒體用戶設定最低年齡限制，但後續頒布的法規較為寬鬆，僅要求平台過濾負面內容並強化年齡驗證措施。

馬來西亞近年加強監管社群媒體企業，聲稱此舉是因應有害內容增加，包含線上賭博和涉及種族、宗教與王室的貼文。根據今年1月生效的新規，在馬來西亞擁有超過800萬用戶的平台及通訊服務業者，現在都必須取得營運許可。

更多太報報導

西方青少年流行語67難定義 榮登線上熱門字典年度詞彙

拜託別打電話給我…南韓近6成青年得了「電話恐懼症」 催生另類課程

法國會調查控TikTok「最糟社群平台之一」 建議未滿15歲禁用社媒