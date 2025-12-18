16組重量級藝人輪番開唱 台中跨年水湳中央公園登場

▲記者會現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】台中市政府今（18）日舉辦「2026台中最強跨年夜」記者會，宣傳跨年晚會將於12月31日晚間6時，在水湳中央公園登場。新聞局長欒治誼表示集結「全國含金量最高」的豪華卡司，由金曲歌王蕭敬騰領軍，集結三金滿貫歌王盧廣仲、經典天團動力火車、金曲天團告五人等16組重量級藝人輪番開唱，並於倒數時刻施放長達180秒的璀璨煙火秀，陪伴全國民眾迎接2026嶄新的第一刻。

▲新聞局長欒治誼表示集結「全國含金量最高」的豪華卡司。（記者廖美雅拍攝）

欒治誼進一步說明，台中跨年演唱會，去年台吸引48萬人次到場，創下歷史新高，今年市府以更強大的演出陣容與更完善的規劃回應民眾期待，更打造全台最具指標性的跨年舞台。除演唱會外，跨年夜還將施放180秒大型煙火秀，讓市民在水湳中央公園的開闊視野中，迎接最震撼的新年倒數。台中跨年不只是一場演唱會，更是一趟完整的城市體驗。白天可走訪新開幕的「綠美圖」感受城市文化新地標，傍晚前往逢甲商圈品嚐特色美食，夜晚再到水湳中央公園倒數迎新年，一次感受台中的文化、觀光與音樂魅力。

▲交通局長葉昭甫表示預期人潮眾多，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往會場。（記者廖美雅拍攝）

交通方面，交通局長葉昭甫表示，今年跨年晚會卡司堅強、預期人潮眾多，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往會場，其中搭乘捷運最為便利。民眾可搭乘台中捷運至「文心櫻花站」或「文華高中站」，下車後步行約30分鐘即可抵達水湳中央公園，沿線甘肅路已規劃寬敞人行通道，足以容納大量人潮，並有交通管制措施確保行走安全。市府另規劃兩條免費接駁路線，包括「市政府線」及「松竹線」，自下午5時30分起陸續發車，人滿即發，提升轉乘便利性；散場接駁則自晚間10時至翌日凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班，協助民眾順利返程。跨年夜捷運也將加密班次並延長營運至凌晨2時，確保散場交通順暢。

葉局長提醒，跨年當天水湳中央公園及周邊經貿園區將實施交通管制，核心區域汽、機車無法進入，也不建議自行開車前往。民眾可於出發前透過搜尋「台中跨年即時交通」，或掃描QR-Code進入專屬網站，即時查詢現場人流影像、停車場剩餘車位及大眾運輸資訊，出門前即可掌握交通狀況，省時又便利。