16縣市不到10度！氣象署發布低溫特報 全台29人無呼吸心跳送醫

記者楊忠翰／台北報導

16縣市出現10度以下低溫，全台發生29起到院前死亡救護案件。（示意圖，非當事人／資料照）

2026年第二波冷氣團來襲，中央氣象署發布低溫特報，全台16縣市出現10度以下的低溫，連江縣甚至不到6度，根據消防署統計，21日上午8時到22日上午8時之間，全台已有29起到院前無呼吸心跳救護案件；對此，醫師呼籲，冬天寒流來襲氣溫驟降時，有心血管方面疾病的民眾應注意禦寒。

中央氣象署指出，今、明兩天受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；至於最低溫預測部分，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區為攝氏10至12度，台中以南、台東及澎湖地區為攝氏11至13度，金門及馬祖地區則只剩攝氏5至7度。

醫師提醒，每當冬天寒流來襲時，最低溫通常出現清晨與晚間，民眾應注意家中長輩保暖，一旦身體出現不適，應立即前往醫院就診；醫師也建議，床邊可以擺放1件衣服，天冷起床時可以直接穿上，接著飲用溫水保暖，出門戴上帽子、圍巾及口罩，機車族更要做好萬全準備；運動前要先做伸展操，以免發生抽筋症狀。

