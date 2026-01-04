16縣市低溫凍到周末！首波寒流要來了恐跌破5℃ 專家曝「最冷時段」

生活中心／林昀萱報導

中央氣象署發布低溫特報，受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今（5）日清晨至上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率。截至上午6時10分，平地最低溫出現在新竹關西6.6度。

【黃色燈號（寒冷）地區】

臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。

氣象署指出，今、明兩天強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降；今日臺灣東北部、東部及桃園以北地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、東南部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴；明日東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區為局部短暫雨後多雲，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象專家林得恩在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」示警，平地最低溫將下探5度。今日下半天起，另一新的強烈大陸冷氣團開始南下接力，氣溫明顯再度下滑，這波強冷空氣具有以下4點關鍵特徵：

1.先濕冷、後轉乾冷：今日白天，桃園以北、東北部及東部地區開始會有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨機會；其它地區則維持為多雲到晴天氣。明日起，環境水氣逐漸減少，需特別留意輻射冷卻帶來的顯著低溫現象。

2.強冷空氣強度至少在強烈大陸冷氣團等級上下：由於輻射冷卻效應的加持，甚至還有機會再衝到2026年的首波寒流等級。美國AIGFS今晨最新數值模式模擬結果顯示，1/7、1/9及1/10的清晨都有機會達標。

3.冷的持續時間偏長：未來2週，溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。而這波最冷時段則會落在1/6晚間至1/10清晨之間。而在1/12至1/14，可能還會有另一波新的冷空氣緊隨其後。

4.山區降雪機率增大：今日下半天起至明日，北部及宜蘭地區約2000至2500公尺及中部與花蓮地區約3000至3500公尺的高山，仍再度有出現零星降雪、固態降水或路面結冰的機會。

