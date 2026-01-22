16縣市低溫恐探10℃！粉專：冷氣團強勢進攻中…

生活中心／饒婉馨報導

強烈大陸冷氣團於22日強勢進攻，全台各地氣溫驟降，中央氣象署在22日清晨針對 16 個縣市發布低溫特報。氣象粉專指出，冷空氣正沿著西部平原一路向南橫掃，低溫情況預計會持續到23日，會是冷氣團威力最強的期間。





粉專小編表示，23日之前是這陣子最冷的時候。（圖／翻攝自 Threads ＠typhoon_mi）

西部平原冷空氣南衝！

氣象粉專「台灣颱風論壇」在社群平台分享溫度分布圖表示，目前冷空氣正大規模南下，沿著西部平原一路向南橫掃；除了屏東、花東地區目前還能勉強維持在 15 度左右，其他地區都已經感受到明顯寒意。小編特別提醒，週五（22日）之前會是這波冷氣團最冷的階段，直言「大家扛住蛤」。由於冷空氣影響範圍廣泛，氣象單位建議各級政府與民眾注意防範，減少低溫對身體健康造成的風險，許多民眾表示寒流來襲的速度很快，入夜後氣溫瞬間滑落，相當有感。

中央氣象署在22日清晨發布了16個縣市的低溫特報，提醒民眾加強保暖。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）

10縣市亮橙色燈號！氣象署發布低溫預警防 6 度極端低溫

中央氣象署根據最新的觀測數據，針對全台 16 縣市發布低溫特報。其中列為「橙色燈號」的地區包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、宜蘭縣及金門縣，這些地方有機會出現持續性的 10 度以下低溫；連江縣則面臨更低溫的狀況，可能出現持續 6 度左右的極端氣溫；除了北台灣，台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市及高雄市目前都被列入「黃色燈號」區域，同樣有出現 10 度以下低溫的機率。許多網友貼文下表示日夜溫差相當有感，「真的外面超冷欸！」、「不對！已經到很寒了超可怕的！」、「晚上瞬間變超冷！」、「南部早晚跟中午的溫差很大很討厭」。









