16縣市低溫特報下探6度！下半天強烈大陸冷氣團南下 各地越晚越冷

今（5）日清晨受到輻射冷卻影響，各地依然偏冷。下半天強烈大陸冷氣團南下，各地越晚越冷。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 今（5）日清晨受到輻射冷卻影響，各地依然偏冷。中央氣象署凌晨4點32分針對16縣市發布低溫特報，今日平地最低溫是金門東測站在今天清晨6點9分測得的6.2度；台灣本島平地最低溫則出現在新竹縣關西鎮的「關西工作站」測站，清晨5點44分測得6.5度。

氣象署指出，今日各地日夜溫差大，清晨低溫西半部及宜蘭11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷及金門有可能出現10度以下低溫。白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚間氣溫將進一步下降。

廣告 廣告

天氣方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南局部地區短時間可能達橘色提醒等級 。

週二受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，低溫預測中部以北、宜蘭及金門10至13度，南部、花東及澎湖15至17度，馬祖10至12度；高溫預測北部、宜花及澎湖、金門15至22度，中南部及台東21至25度，馬祖12至14度。週三至週四強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大。

週五至週六強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫回升，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。這段時間中部以北、宜蘭及金、馬低溫最低可下探至9度，南部、花東及澎湖13至16度。週三週四北部、宜蘭及澎湖、金門高溫落在16至18度，花東18至22度，中南部21至24度，馬祖11至13度；週五起高溫略微回升。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

把握明日好天氣！下週新冷氣團強襲5天 降溫趨勢一圖看

打破刻板印象！中南部罕見比北部冷 氣象署揭「關鍵因素」

氣象署今（5）天凌晨4點32分針對16縣市發布低溫特報 圖：氣象署提供

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供