16縣市低溫特報！冷氣團強勢進攻 粉專示警：將一路向南橫掃

今（22）日受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中央氣象署於上午6時36分針對16縣市發布低溫特報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷空氣將沿著西部平原一路向南橫掃，直到明日，都會是本波冷氣團最冷的時刻。

台灣颱風論壇昨日在Threads貼出溫度分布圖指出，「冷氣團強勢進攻中！冷空氣沿著西部平原一路向南橫掃，現在只剩屏東、花東還勉強能守住15度，其他地方冷意十足，週五之前是最冷的時候，大家扛住。」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「真的外面超冷欸！不對！已經到很寒了」、「快扛不住啦」、「晚上瞬間變超冷」、「南部早晚跟中午的溫差很大很討厭」。

中央氣象署今日上午6時36分針對16縣市發布低溫特報，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣為「橙色燈號」，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

另外，台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市為「黃色燈號」，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

