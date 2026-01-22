16縣市低溫特報 吳德榮：北台灣整天濕冷

（中央社記者黃巧雯台北22日電）交通部中央氣象署今天發布北北基等16縣市低溫特報。氣象專家吳德榮表示，這波冷空氣達標強烈大陸冷氣團，強度雖然與寒流有差距，北台灣因整天濕冷，感覺特別冷。

氣象署發布低溫特報，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，宜蘭縣、金門縣、苗栗以北地區包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣，留意有持續攝氏10度左右的氣溫，連江縣可能有持續6度左右或以下的氣溫（橙色燈號），台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市防10度以下的氣溫（黃色燈號）。

廣告 廣告

根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉8.3度，高雄市內門區也出現8.6度低溫。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天強烈大陸冷氣團籠罩，今天北台灣整天濕冷、北部、東半部有局部雨，明天白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部兩天皆是多雲時晴，白天偏涼、早晚冷的天氣。

吳德榮指出，這波冷空氣已符合「強烈大陸冷氣團」，其強度雖與「寒流」還有段差距，但北台灣由於整天濕冷、感覺特別冷。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，24日至27日各地晴朗穩定，東半部偶有可能出現零星飄雨，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間輻射冷卻強，早晚偏冷，日夜溫差大。

吳德榮指出，27日下午另一波「弱」冷空氣（東北季風等級）南下，北、東雲增轉雨，氣溫降；28日北部雨後多雲，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，而29日、30日西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。（編輯：管中維）1150122