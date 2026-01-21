16縣市低溫特報！強烈冷氣團急凍 今晨最冷只有6度

強烈冷氣團發威，今各地氣溫寒冷，請注意防範。（本刊資料照）

中央氣象署今（22日）上午針對16縣市發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；苗栗以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象署說明，今天受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼。清晨西半部及宜蘭低溫普遍落在10至12度，花東為14、15度，其中台南以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗以北及金、馬易有長時間的低溫。預測白天北部及宜蘭高溫僅13至15度，花東約16至18度，中南部約20至21度。

氣象署針對16縣市發布低溫特報。（中央氣象署提供）

降雨方面，由於環境水氣仍較多，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；若低溫與水氣配合，3,000公尺以上及北部、宜蘭2,000公尺以上的高山可望有零星降雪。

離島天氣，澎湖陰天，14至16度，金門晴時多雲，7至12度，馬祖多雲時陰，6至10度。

縣市預報總覽。（中央氣象署提供）

冷氣團何時減弱？ 還會冷一波？

中央氣象署指出，強烈大陸冷氣團影響將持續至週五（23日），迎風面天氣濕冷，中部以北及宜蘭、花蓮整日寒冷，其他地區早晚偏冷、白天偏涼。北部及宜蘭高溫僅17至19度，低溫約11至13度，金馬地區低溫下探8度，基隆北海岸、大台北及東半部有局部短暫雨。

週末至下週一（24日至26日）冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，但受輻射冷卻影響，各地早晚仍冷，中南部日夜溫差大。下週二、三（27、28日）東北季風再增強，北部及東北部轉涼、有降雨機率。

