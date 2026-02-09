16縣市低溫特報！清晨下探11度 年前天氣一次看

氣象署表示，小年夜前天氣整體偏暖穩定。（示意圖，鏡報劉耀勻攝）

中央氣象署今（10日）清晨針對16縣市發布低溫特報，受輻射冷卻影響，今晨至上午局部地區氣溫偏低，有10度以下氣溫發生的機率。西半部、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

清晨輻射冷卻發威？ 低溫特報重點整理

氣象署指出，受清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天起各地氣溫回升，早晚仍偏冷，低溫各地約11至16度，清晨台灣西半部、宜、花及金、馬局部近山區平地或河谷有10度以下低溫發生的機率。

此外，清晨及夜晚高山路面易結冰，行車用路及登山應注意安全，預測各地白天高溫約22至26度，溫暖舒適，但應留意中南部日夜溫差大，早出晚歸要適時增添衣物以免受涼。至於天氣方面，各地大多為多雲到晴，東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，清晨北部地區亦有零星短暫雨。

氣象署清晨針對16縣市發布低溫特報。（中央氣象署提供）

離島天氣：澎湖晴時多雲，15至18度，金門晴時多雲，10至18度，馬祖多雲，9至14度。此外，今日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

小年夜轉暖、除夕再變天？ 春節天氣一次掌握

未來天氣部分，氣象署表示，小年夜前天氣整體偏暖穩定。11日至12日清晨鋒面通過、東北季風增強，北部及宜蘭白天氣溫略降，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部、花東約16至18度；迎風面基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。12日白天起東北季風減弱，各地回溫，但早晚仍涼。

年前天氣一次掌握。（氣象署提供）

13日至小年夜（15日）環境轉乾，風向轉偏東至東南風，各地多為晴到多雲。清晨低溫中部以北及宜花約12至17度，南部及台東約17至20度，僅台東、恆春半島及15日花蓮有零星降雨，白天溫暖舒適，適合年前活動與返鄉行程。

除夕（16日）另一波鋒面及東北季風增強，北部、宜蘭再轉涼，迎風面降雨機率提高；清晨低溫本島約16至20度。初一至初三仍受東北季風影響，北部及宜蘭偏涼並有短暫雨，其餘地區多雲到晴。氣象署提醒，春節期間天氣變化快，早晚溫差大，民眾應留意最新氣象預報。

