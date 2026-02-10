16縣市低溫特報！白天回暖「高溫衝26度」 鄭明典：晚上再變天

生活中心／許智超報導

輻射冷卻影響，今（10日）晨至上午局部地區氣溫偏低，中央氣象署今早6時29分也針對16縣市發布低溫特報，有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，前中央氣象局長鄭明典在臉書發文提醒，清晨的輻射冷卻不弱，10度以下低溫地區不少，不過太陽出來就會回暖，晚上則有股東北季風增強。

輻射冷卻影響，截至10日7時40分，平地低溫排行榜上前33名都在10度以下，今日平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮7.3度，其次是台南市楠西區7.9度、花蓮縣壽豐鄉8.1度、雲林縣古坑鄉8.3度等。

低溫特報部分，黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。

中央氣象署說明，今日清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天起各地氣溫回升，早晚仍偏冷，低溫各地約11至16度，清晨台灣西半部、宜、花及金、馬局部近山區平地或河谷有10度以下低溫發生的機率。

此外，清晨及夜晚高山路面易結冰，行車用路及登山應注意安全，預測各地白天高溫約22至26度，溫暖舒適，但應留意中南部日夜溫差大；至於天氣方面，各地大多為多雲到晴，東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，清晨北部地區亦有零星短暫雨。離島天氣：澎湖晴時多雲，15至18度，金門晴時多雲，10至18度，馬祖多雲，9至14度。

