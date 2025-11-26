16航運院校機構結盟 打造新一代海運人才

根據中國大陸相關單位引述，香港船東會近日在香港海運週期間舉行的「大灣區國際航運論壇」上，宣布正式啟動「海運人才培養聯盟」（下稱聯盟）。此聯盟由十六家來自產業、學術與研究領域的機構共同組成，被視為推動航運產教融合的重要里程碑，主要為培育因應綠色航運、智慧航運及全球合作趨勢的新一代專業人才

香港船東會強調，聯盟目的在加強海運教育與產業實務連結，讓青年學子具備支撐永續發展、數位化轉型與跨國協作等核心能力。香港船東會主席Angad Banga指出，香港匯聚學術、產業與研究三方資源，具備推動海事人才培育的天然優勢，聯盟成立象徵為未來海運人才打造更堅韌及更具國際性的發展平台。

香港運輸及物流局表示，海事人才培育需跨界合作，透過教育與實務緊密結合，才能因應航運產業轉型需求，強化產業競爭力。聯盟也將順應國家海事產業人才發展方向，聚焦綠色航運技術、智慧化營運與國際海事治理等重點領域。