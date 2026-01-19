16蹲不夠看？AKB48 Team TP迎新年嗨翻 放話：蹲48次都可以！

春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》已在1月上旬於台北流行音樂中心完成錄製。此次更齊聚人氣團體AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA，堪稱是春節期間的偶像嘉年華！他們於節目中不只帶來了最拿手的勁歌熱舞，更進一步從80年代的舞曲一路跳到現代，將除夕夜變成觀眾最熟悉的「舞曲大帝國」。

AKB48 Team TP熱舞。（圖／文總提供）

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》由吳姍儒（中）主持。（圖／文總提供）

對於難得的共演舞台，4團成員紛紛表示感謝文化總會促成此次的合作機會，從排練過程到正式演出的過程中氣氛都宛如同學會般歡樂。男團ARKis更進一步分享藉由這樣的方式跨團切磋砥礪，更能激起彼此「不能輸」的鬥志與熱情。

而4團共演的〈星期五晚上〉，AKB48 Team TP擔任「從頭蹲到尾」的苦主，團員打趣表示團名中的48其實是「48蹲」的意思，直呼「要蹲再多次都可以！」

美麗本人吊鋼絲懸掛半空。（圖／文總提供）

另外，今年節目由台灣饒舌的跨界共演拉開序幕，首先是美麗本人於北流內「登頂」吊鋼絲氣勢登台，本人除了搞笑大喊要大家不要偷看他的「裙底風光」外，也擔任接連起各段曲目的重責大任。台語金曲歌后黃妃更與《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面驚喜共演，再加入草屯囝仔以及「台饒大前輩」卜學亮，一系列的演出讓台下觀眾無不跟著熱血沸騰，連黃妃都於現場大讚本次的〈追追追〉是繼原版以來最過癮的一次。

卜學亮帶來唱跳演出。（圖／文總提供）

去年節目中觀眾最愛、敲碗不斷的KTV橋段，今年找來實力派唱將李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格現場演出。李聖傑更現場驚喜加碼，清唱了自己幾首成名曲，讓主持人Sandy吳姍儒直呼：「真的是賺到了。」艾薇也直言自己每次到KTV都會點〈眼底星空〉，即使是現場被Cue即興合音都難不倒她。

