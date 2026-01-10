16週嬰屍藏洋蔥…丈夫悲慟：「要產檢了」 妻子借消防廁所卻二度喪子

記者簡榮良／高雄報導

想要孩子成了奢求！高雄橋頭區甲圍消防隊廁所，昨（9）晚22時許被發現一具16週大的嬰屍，原來是一名30多歲準媽媽頭痛要前往婦產科就醫，途中一陣腹痛，借廁所後不幸流產。丈夫今（10）日前往殯儀館認屍，眼淚再也止不住，他悲痛說，原本要產檢了；未料，前一晚噩耗先到，還沒見孩子一面就要道別，而這已是夫妻倆短短相隔一年第二度喪子。

丈夫今（10）日前往殯儀館認屍，眼淚再也止不住，他悲痛說，原本要產檢了；未料，前一晚噩耗先到。（圖／翻攝畫面）

9日晚間22時許，一輛轎車十萬火急停在甲圍消防分隊前，車上下來一名女子腹痛借廁所，然而使用時間過久消防員發現異狀，上前詢問才知道女子意外流產，雖然立即將孩子送醫，仍回天乏術，這段母子情僅維持16週。

丈夫今日現身殯儀館認屍，心實在太痛，衣服因擦拭眼淚，濕了又乾、乾了又濕。他心痛表示，事發當晚妻子喊頭痛，因此開車前往婦產科就醫，途中一陣腹痛，找上甲圍消防分隊借廁所，「妻子一進去沒多久，她就哭著出來，我們很難過，小孩就在裡面（廁所）」。

一輛轎車十萬火急停在甲圍消防分隊前，車上下來一名女子腹痛借廁所。（圖／翻攝畫面）

原本要去醫院產檢，卻來到殯儀館認屍。（圖／翻攝畫面）

最令人心碎的是，這是妻子相隔一年，再次流產，有過不好經驗，已經更加謹慎小心，好不容易撐過3個月，原本說好要去產檢、預約羊膜穿刺；未料，前一晚噩耗先到，再次與孩子擦身而過，從醫院到殯儀館，急遽的落差感承受不住，不禁想問老天爺想要孩子是奢求？會太過分嗎？

警方表示，目前已報請檢方相驗釐清死因，同時通報社會局進行後續關懷與必要協助，相關調查均依法辦理，並持續釐清案情。

