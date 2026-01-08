16 歲新人 SINBY 欣菲出道滿周年 吐追夢心法「總有一天會有人看見」

記者林政平報導／歌壇新人SINBY欣菲年僅16歲，歡慶出道滿周年推出新單曲〈Dream My Dream〉，勉勵大家在追夢路上即使有著跌宕與迷惘，還是要堅定「再相信自己一次」的信念，並且能無畏地大步邁進實踐自己的夢想。

欣菲從小透過赴韓接受練習生培訓及選秀節目的洗禮，到一路出道至今，她坦言中間曾冒出想放棄的念頭，「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡，常因此陷入低潮情緒而萌生退意。」她感謝家人、朋友常常給予鼓勵及信心，讓自己能繼續保持愛唱歌的初衷堅持下去。她特別與歌迷分享遇到挫折如何克服的「心法」，「心裡感受很重要！想想自己為什麼喜歡，當然有毅力也很重要，堅持我的夢想繼續努力，總有一天會有人看見的！」

事實上欣菲新歌〈Dream My Dream〉由一首栽培她的父親JACK親自填詞，在「無師自通」的狀況下，花了兩個月克服困難終於完成歌詞，成了這首歌精神的最佳示範，也期望能透過這首歌為她打氣，「人生道路起起伏伏，有很多時候不盡理想，但是我們還是需要繼續的努力增進自己的能力， 總會有一天會讓大家都看到的！」對於女兒殷殷期盼的他更鼓勵欣菲，「加油，要朝著我們既定的目標前進，不要放棄，有夢最美！」

