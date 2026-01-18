16:47宜蘭規模4.9地震 宜花、雙北搖晃2至3秒

氣象署地震測報中心科長林柏佑指出，「它發生位置是落在和平海盆的區域，我們推測地震發生的主要區域，是在菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊的過程中，在比較淺部的地方有一些破裂，所以造成地震的發生。」

地震發生時，宜花、雙北都搖晃2到3秒，機捷也因為地震而廣播臨時停車。

地震中心表示，該區域最近一次發生超過規模6的地震，是2024年5月10日、規模6.01，今日這起地震不是1227規模7強震的餘震，初步判斷是獨立事件。