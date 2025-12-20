16.5坪現代風小坪數，滑門玄關設計、半開放式廚房與多功能書房一次到位

編輯 陳思靜｜圖片提供 春雨設計

小編帶你看好宅

16.5 坪的小坪數，屋主希望擁有三房一廳的基本格局，並同時能容納生活、閱讀、收藏與休息節奏。面對原始格局有限、玄關正對廚房、部分結構無法調整的原始屋況，設計師選擇不與坪數對抗，而是巧妙地讓每一寸空間找到自己的角色。



入口玄關是一個經過精心調整的生活過渡帶，善用清水模磚作為端景，同時將玄關與廚房之間的過渡，用滑門式屏風巧妙化解。落塵區、雙邊收納與清水模壁布共同構築出黑灰白的現代質地，使入門的第一步就充滿儀式感。

以灰色為主調的公區，成為整個家的情緒核心。電視牆與沙發背牆皆以灰色手刷藝術塗料鋪敘，搭配燈光與線條創造深度，使小坪數空間也能展現沉穩氣度。旁邊展示櫃則承載著屋主的公仔收藏與設備收納，讓興趣與機能自然共存，不顯突兀。



視線轉向廚房的配置延伸了這份俐落。廚具位於原始建商規劃的位置，利用卻四片茶玻拉門搭配鐵件黑框，關上時能阻隔油煙，開啟時則使光線通透，形成半開放式的生活彈性，以第一扇滑門為整體空間創造出生活彈性。並善用中島台，創造出不只是料理檯，更整合電器櫃，使原本一字型廚房悄悄轉變成雙邊機能的設計，備餐、收納與動線都流暢順手。



而在公區另一側，設計師再度善用滑門的特性，把多功能書房藏在日常之後。門片打開時，它是公區光線的一部分；門片闔上時，則瞬間化身男主人的私人工作與休息場域。在小坪數住宅中能擁有一間真正可獨立使用的書房，是這個家的最大亮點之一。

小編的最愛

私領域則延續低調色階的美感。主臥以深灰襯托靜謐氛圍，實用的衣櫃與隱藏通風窗兼顧機能；女兒房則以較柔和的灰色跳出清爽感，並運用玻璃吊櫃帶來輕盈的展示層次，而收納也不被犧牲。

廣告 廣告

春雨設計／周建志

地址：台北市中山區松江路170巷13號4樓

電話：02-25679080

Email：ssid88@gmail.com

網站：http://www.ssid-design.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>春雨設計

立即聯絡>>>春雨設計