16／8斷食後暴吃高熱量食物！心血管風險飆升91％

有在考慮靠間歇性斷食瘦身嗎？減重醫師蕭捷健提醒，時間點比你想像的更重要，如果進食時間不符合生理時鐘，減重效果可能大打折扣。韓國一項研究就指出，採用16／8斷食法的人，如果上午就開始進食，體重和體脂明顯下降，血糖穩定。相反，如果下午才開始吃，血糖控制不好，胰島素分泌反而上升，減重效果就很有限。

常見斷食模式有18／6（18小時斷食、6小時進食）、16／8和14／10。對大部分人來說，16／8最容易執行，14／10適合不耐長時間斷食的人。

蕭醫師建議最好是「早吃早休息」，建議上午到下午完成主要進食，讓身體和生理時鐘同步。這樣能改善胰島素敏感度，穩定血糖，降低心血管風險。過晚開始進食或斷食過長容易造成胰島素下降，肌肉流失和代謝下降。

飲食內容同樣重要。每天每公斤體重至少攝取1.2到2公克蛋白質，維持肌肉和基礎代謝。選擇天然食材，避免高糖、高脂和加工食品。

美國心臟協會的醫學研究指出，有些人在斷食時間忍耐飢餓，結果在進食時大量吃高糖、高油脂食物，這不僅抵消了斷食的減重效果，甚至會讓心血管疾病風險比正常飲食者高出91％。

蕭醫師提醒，間歇性斷食不是越長越好，而是要吃對時間、吃對食物。掌握上午到下午進食、蛋白質充足、均衡天然食物三大原則，不僅能瘦得健康，還能提升活力，讓生活更輕盈。

想嘗試間歇性斷食的人，可以先從14／10開始，早點吃完晚餐，配合健康飲食，效果最明顯，避免進食高糖、高脂食物，才能真正兼顧減重和心血管健康。但青少年、孕婦、糖尿病患、服用特定藥物者，執行間歇性斷食前務必諮詢醫師。



