160年列管老樹移植撐不住 玄天上帝指示「化椅延靈」轉生泡茶桌
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東內埔黎明村玄武宮前1株樹齡至少160年的老芒果樹，在3年前道路拓寬時必須移往廟埕，但因年事已高且樹勢不適合移植，今年正式宣告死亡，不捨的村民及信徒向主神玄天上帝尋求指點迷津，玄天上帝也降乩指示，要老樹以「化椅延靈」方式保留，村民請木工修建成桌椅組，並在村民合力下一起搬進廟埕，轉生成泡茶桌繼續陪伴村落。
黎明村位於大武山下、內埔往三地門交通要道，舊名「犁頭鏢」，在清朝時，宗教信仰中心「玄武宮」與聚落因隘寮溪氾濫而3度遷移，於日治時期遷至現址，但因為前方的屏187線拓寬，在遷至現址後所種的芒果樹，仍於2021年7月移植，起先仍可見新枝冒出，但好景不常，去年4月開始發現樹已出現枝葉稀疏的病態，經植物醫生判定病重，雖進行土壤改良急救，但仍在今年4月底經專家判定死亡。
村長黃永全說，這棵老樹與玄武宮共享香火，歷史比黎明村建村還早，社區老人、孩童在樹下遊戲、聊天是許多黎明人對家鄉最溫暖的記憶，早年也都有許多小朋友在樹下打芒果，還有許多村民長久對老樹的回憶，居民對老樹回天乏術是相當不捨，今年還曾舉辦感恩儀式。
黃永全指出，為維護景觀與安全，今年5月底執行老樹移除作業，村民是一起到來見證告別時刻，後來向玄天上帝尋求指示，上帝爺公還特別降乩指示要讓老樹以不同方式繼續共享香火，還賦予「護黎百載化椅延靈」的任務。
這棵老樹曾被縣府指定列冊，在死亡後縱向剖成兩半，剛好成為兩個巨型桌面放在廟的兩側，樹枝樹瘤也被做成椅子及聚寶盆，黃永全還在樹面以雷射雕刻雕上老樹的生命史等「護黎百載化椅延靈」，上週日的入廟儀式上百人齊聚見證老樹新生命，婆婆媽媽們準備地方特有「米餡」的紅龜粿，壯丁則是人力將桌椅扛進廟，整個廟埕如同嘉年華會，也為老樹新生畫下句點。
