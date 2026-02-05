160萬中小微企業求關注 賴清德與傳產座談提解方

總統賴清德5日到彰化縣芳苑工業區關懷傳統產業，參訪聚隆纖維公司，並與業者進行座談。（孫英哲攝）

總統賴清德5日到彰化縣芳苑工業區關懷傳統產業，參訪聚隆纖維公司，並與業者進行座談。（孫英哲攝）

美國關稅大刀下，中小微企業面臨生存挑戰。總統賴清德5日到彰化縣芳苑工業區關懷傳統產業，參訪聚隆纖維公司，他強調政府雖非常支持科技產業，但也不遺餘力力挺中小微企業，他指示行政院成立產官學研工作小組，針對每一個產業檢討，有問題就解決問題，要鬆綁法令就鬆綁，「需要政府做什麼，我們就去做。」

總統賴清德上午與經濟部長龔明鑫、產發署署長邱求慧、彰化縣長王惠美及立委陳素月與陳秀寳等人，參訪聚隆纖維芳苑廠，由聚隆公司董事長周文東帶領參觀廠房、產線及產品，並與紡織產業展開座談及問答，參與的廠商還有弘裕、國紡、群竣及縉陽等紡織大廠。

廣告 廣告

賴清德指出，政府團隊一方面強化國防力量、深化外交，同時穩健處理兩岸關係，積極發展經濟，希望達到國家更安全、經濟更進步，把人民照顧更好的三大目標。對美關稅談判後就是15％不疊加，他也馬不停蹄進行產業界的關懷之旅，政府不僅僅照顧科技業、跨國企業，對於中小微企業也非常用心。

賴清德表示，國內中小微企業總共有160幾萬家，提供逾900萬個工作機會，占台灣整體就業機會的八成，他率領的政府團隊非常重視中小微企業面臨的困難，會協助克服難關。他認為紡織業除關稅，還面臨低價紗線、碳排管理、高價市場的競爭，如果有需要，可以盡量使用政府的資源，政府會協助解決問題，政府的目的只有一個，「就是希望你們馬上發財！」

他已跟經濟部長討論，要一個一個產業檢討，由行政院成立產官學研工作小組，針對每一個產業檢討，有問題就解決問題，需要鬆綁法令就來鬆綁法令。政府對科技產業非常支持沒有錯，但對中小微企業的支持也是不遺餘力，大公司、小公司、微型公司共同合作發展，經濟才會越來越好。

經濟部長龔明鑫指出，經濟部的角色非常明確，就是在產業面對轉型壓力的關鍵時刻，與企業站在一起，成為最穩定可靠的後盾。因應國際關稅與市場變動，政府整合跨部會資源，規畫約460億元產業支持措施，從資金、技術、數位轉型到市場布局，支撐企業穩健轉型。

彰化縣長王惠美表示，彰化以傳統產業為主，彰化傳統產業大約有1萬4000家，每一家公司約300名員工，中小企業比例非常高。近年中央產業政策較偏重於AI與IC等高科技產業，因此在相關產業園區開發或產業布局時，傳統產業往往較容易被忽略，希望中央多協助傳統產業轉型升級，提供更多研發資源、創新補助與產業輔導。

【看原文連結】