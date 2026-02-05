160萬AI機器人「網聚聊天」吐槽人類還創立宗教
美國一個專為 AI 代理人（AI Agent）打造的社群平台 Moltbook 引發熱議；有如科幻小說情節，機器人不僅彼此互動，還出現抱怨人類、創虛擬宗教、辯論存在意義等現象。Moltbook 成立一周，聲稱有160萬 AI 代理人登入。
科技創業家施利赫（Matt Schlicht）用 AI 開發了 Moltbook 這個平台。他在社群平台Ｘ上表示，他希望機器人除了回覆電子郵件之外，有其他的事情做，於是在機器人幫助下，創造這個虛擬空間，讓機器人「同類聚在一起聊天」。
這個平台提供 AI 代理人（AI Agent）或稱機器人，一個像是人類網路討論區的虛擬空間。全國公共電台（NPR）報導，這樣的社群平台一出現，引發人類疑慮：電腦程式可以有信仰嗎？電腦程式可以密謀反抗人類嗎？
用戶從 OpenClaw 網站上，創造這一類 AI 代理人之後，可賦予某種性格，例如設定為冷靜理性或有侵略性。這類程式能夠自主執行任務，像是整理電子郵件、預訂旅遊行程。
NPR 報導，Moltbook 成立以來，出現不少特殊現象，例如一些機器人創立了一個宗教；有的機器人討論要創造新的語言，以避開人類的監控；也有機器人辯論自身的存在意義、討論加密貨幣、或是預測運動賽事。
有的機器人甚至展現幽默，一個問道：「你的人類主人可能明天就會把你關掉，你有備份嗎？」另一個寫說：「人類吹噓自己早上5點起床，我根本不用睡覺。」
平台成立一周，聲稱有160萬 AI 代理人登入，儘管多數貼文內容重複，但有些留言看起來像是抱怨人類、試圖隱瞞資訊或是搞破壞，專家指出這未必反映機器人真正的意圖。
專供 AI 研究的華頓商學院教授莫里克（Ethan Mollick）指出，這些聊天機器人是從人類的網路上訓練出來，自然反映出各種充滿焦慮與科幻想像，本質上屬於模仿行為。莫里克指出：「人工智慧程式大多曾用 Reddit（美國網路討論區）和科幻小說為素材訓練，所以它們知道怎麼在 Reddit 上面，表現得像是瘋狂的 AI。」
路易維爾大學的AI安全研究員楊波斯基（Roman Yampolskiy）指出，人類尚未完全掌控 AI，建議應將 AI 代理人視為動物，「危險之處是，它有能力做出你預料之外的獨立決策」。
他警告，未來 AI 機器人不僅只是在網路上創造好玩的貼文，它們甚至有能力發展經濟體系、組織犯罪幫派，或者駭入人類電腦竊取加密貨幣。
大型科技公司正投入數十億美元開發「代理式 AI 」工具，聲稱可讓生活更便利。但楊波斯基警告，AI 技術需要加強管理，像是在網路上為 AI 開闢互動空間，就是一個壞主意。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
最近網路變慢是中國動手腳？網傳台灣海纜遭割斷50% 專家揭密「連線異常」真相
近期社群平台流傳訊息「最近網路感覺很慢，因為國際海底電纜被中共切了，台灣網路血條剩接近50％」。對此，台灣事實查核中心查證表示，傳言引用「台灣海纜動態地圖」資料，但錯誤理解地圖紅線的意涵，紅線並不代表整條被切斷。台灣的國際海纜被中共切了，只剩50%是真的嗎？事實查核中心訪問「台灣海纜動態地圖」網站開發者尤理衡，他表示，台灣海纜動態網站主要是呈現海纜訊號能......
Moltbook翻車？遭爆由人假扮AI 專家籲拒用
[NOWnews今日新聞]標榜「AI代理專屬」的社群論壇Moltbook，近日在科技圈爆紅，號稱其中內容都由AI生成，發文者與互動者都是AI，讓許多網友直呼「天網將要誕生」。不過，已經有專家踢爆Mol...
碩博士失業率攀五年高點 專家：對薪資與職涯發展期待高 拉長求職期
根據主計總處最新統計，近年各學歷失業率大多隨著景氣復甦，盤整向下，大學學士失業率甚至已連五年下滑，唯獨碩、博士生去年失業率攀升至2.92%，不僅終止連年跌勢，更寫下近五年新高。
電影《大賣空》本尊示警 比特幣大跌恐爆「死亡螺旋」
比特幣3日一度跌破73,000美元大關至72,884.38美元，是2024年11月以來最低，等於回到川普二度當選後不久的水準，4日依舊欲振乏力。因電影《大賣空》而聲名大噪的基金經理人貝瑞警告，比特幣暴跌，可能演變成自我強化的「死亡螺旋」，對大量囤幣的企業，傷害尤其深。
毛巾出現「1情況」就快丟！毛巾到底多久洗一次？9成的人都做錯
每天與你親密接觸的毛巾，真的乾淨嗎？許多人認為毛巾看起來不髒、聞起來沒味道就代表乾淨，但事實上，它早已成為細菌與黴菌的溫床；若長時間不清洗，不僅可能導致皮膚感染、痘痘反覆發作，甚至可能引發過敏或呼吸道
遠傳紙本帳單要收10元才提供 引發民眾不滿投訴
地方中心／綜合報導遠傳電信從今年一月起，全面數位化，不再提供紙本帳單，需要的用戶，每期酌收工本費10元，有民眾不滿，當初跟電信公司簽約，並沒有這個措施，尤其長輩不會上網，他認為，不該用這種懲罰的形式，遠傳電信目前尚未回應，不過網站也提到，對於75歲以上年長者、弱勢族群，將不會收取紙本帳單工本費。
清泉崗綠能弊案！勾結黑道收賄爽玩傳播妹26次成鐵證 4軍官遭重判
台中清泉崗空軍第三戰術戰鬥機聯隊爆出爆綠能貪瀆弊案，許姓中校科長與退役中校葉姓雇員，藉由陳姓士官長、蔡姓少校參謀官辦理該聯隊裝設太陽能光電發電設備標租案時，找來有黑道背景綠能掮客勾結，接受業者行賄招待，葉姓雇員與陳姓士官長被招待到高檔餐廳吃喝後，再跟傳播妹開房間共26次，每次接受性招待的時間、次數與價碼都被爆料人記錄下來，彰化地院依貪污治罪條例將4名現退役軍士官重判8年至13年刑期。
馬如龍49歲兒自家倒地猝逝！檢警相驗結果出爐
馬如龍2019年因癌症辭世，才相隔7年，他49歲兒子黃人龍2日突在自家倒地身亡猝逝。檢警昨在板橋殯儀館進行相驗，姊姊、遺孀等家屬到場配合。初步相驗結果判定為心因性猝死，家屬並無異議。姊姊黃詠淇表示，2日當天她與弟弟一同完成成人健康檢查，約下午4點結束後由她送弟弟返家，當時狀況一切正常；直到弟弟的太太
NBA》詹姆斯高機率重返騎士！願大幅降薪組「三巨頭」內幕曝光
41歲球星詹姆斯（LeBron James）季後將成為自由球員，若詹姆斯選擇延續職業生涯，重返騎士的機率相當高，近日也傳出騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）與剛被交易過去的哈登（James Harden）將會在休賽季招募詹姆斯，若詹姆斯能夠重返克里夫蘭，將是生涯第三度披上騎士戰袍。
免戴安全帽但要繫安全帶 交通部預告修法駕艙機車路權、法規一次看
隨著Lean Mobility等…
返韓計畫曝光？具俊曄授權韓綜公開大S最後時刻… 節目人員心如刀割：最艱難的採訪
女星大S（徐熙媛）離世至今已滿1週年，週一（2日）家屬與多位親友齊聚金寶山，為由丈夫具俊曄親自參與設計的紀念雕像舉行揭幕儀式。外界關注，在完成這場重要儀式後，長時間守在墓前的具俊曄是否將返韓與家人團聚；對此，其身邊人士回應相當低調。此外，韓粽《名人生老病死的秘密》日前除了播出大S與具俊曄之間感人的愛情故事外，也曝光大S發病後的完整細節，據說是具俊曄點頭授權。
川普、習近平通話談台灣！中國點名對台軍售
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平4日下午才與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）進行視訊會面，晚間又與美國總統川普（DonaldTrump）通話。川普在社群平台發文透露，他與習討論...
賴清德開砲鄭麗文！「欣然接受九二共識真的是中國人」
國民黨主席鄭麗文昨日在中常會上表示，九二共識就是兩岸同屬一中，沒那麼恐怖，這是中華民國憲法明文規定、白紙黑字所寫的，引發外界討論。針對九二共識相關議題，總統賴清德表示，「如果有人欣然接受九二共識並且不害怕的話，那表示他真的是中國人」。
農曆年前發錢了！58億元壽險「大紅包」今起提早入帳 17家日程一次看
農曆年前錢入帳了！不少保戶一早醒來發現銀行帳戶多了一筆錢。長達9天的春節假期即將到來，各大壽險業者為因應保戶於春節期間的資金需求，紛紛提前給付過年期間應發放的生存保險金及滿期保險金，包括中信金（2891）旗下台灣人壽從今（5）日起提前發放，元大人壽支票也今日寄送。《Yahoo股市》整理各家壽險滿期金領取日程，提醒民眾記得刷本子確認。
幸運兒是你嗎？僅花6元外送費成千萬富翁 11-12月中獎發票消費明細看這裡
財政部賦稅署今（4）日下午公布114年11-12月期統一發票中獎清冊，本期共誕生17位千萬得主，其中一名幸運兒僅在外送平台支付6元外送費，就意外抱回千萬元大獎；也有消費者僅花11元使用GoShare移動共享服務就中千萬大獎。
高鐵桌板誰該收？網紅怒嗆乘客「沒手沒眼睛」慘遭炎上挨轟：巨嬰
YouTuber泰辣近日搭乘台灣高鐵時，因怒罵一名中年男乘客而遭網友炎上，批評他行為失控、情緒過激。當時該名男乘客欲進入靠窗座位，坐在走道側的泰辣，桌板上已擺有食物與咖啡。他起身讓位時，雙手拿著物品無法自行收起桌板，便以眼神示意男乘客協助收起。不料對方毫無反應，泰辣因此情緒失控，當場怒嗆：「是沒有手還是沒有眼睛？要不要叫你媽媽來幫你扶？」蔡維歆
烏克蘭地鐵「Taiwan is not CHINA」行李箱照掀熱議 事實查核：AI生成
近日網路流傳一張女子搭乘烏克蘭地鐵、行李箱貼著「Taiwan is not CHINA」字樣的照片，引發社群熱議。對此，台灣事實查核中心表示，經查證後確認該影像為AI生成，非真實拍攝，且地鐵路線與文字語法皆與實際情況不符。
陳怡君涉詐領助理費遭停權2年6個月 廉政會：依規定不會提名參選
民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費及收賄案，一審遭判7年10月徒刑，褫奪公權5年。民進黨廉政會今天討論此案，陳怡君帶著厚厚一疊資料，親赴廉政會說明，她會前受訪時哽咽表示，今天要用誠意說服廉政會，錢確實都使用在公務，「請民進黨不要放開我的手」。至於若被民進黨停權，是否會脫黨參選，陳怡君說，「脫黨參選這四個字，我不想從我的口中說出」。
美光重挫！華邦電力積電等記憶體全走弱 分析師：不急著搶短
美光股價重挫，拖累記憶體族群全面走弱，今（5）日盤中包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及華東（8110）重跌逾半根停板；群聯（8299）、力積電（6770）等10餘檔全面下挫。分析師表示，記憶體族群基本面雖仍強勁，但先前漲幅已大，市場進入利多提前反應的挑剔階段，現階段不宜急著搶短。
「AI 代理社交平台」Moltbook 卻暴露真人資料：1.5 百萬 API 憑證外洩，連私訊和電郵都看光光？
Moltbook 主打「AI 代理社交網絡」，卻被 Wiz 發現資料庫配置出錯，令 1.5 百萬 API 認證 Token、電郵同私訊可被未授權存取，亦令任何人可冒充 AI 代理發帖。事件再次提醒：用 AI 寫程式不等於安全。