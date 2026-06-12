1600人感動落淚後再升級！《重拾時間的山語》6/13重返高雄舞台

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▲魯凱古調遇上現代音樂，《重拾時間的山語》3.0版震撼升級。

《重拾時間的山語》3.0版震撼回歸！走進霧台山林 用音樂劇找回生命最初的感動

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】感動逾1,600名觀眾的原創音樂劇《重拾時間的山語——霧台的迴與疊》即將再度登場！由試說新語小集製作、導演林宜誠與詞曲創作楊文忻攜手打造的作品，去年於國立中山大學逸仙館演出後佳評如潮，今年以全面升級的3.0版本重返舞台，將於6月13日晚間7時30分在高雄市文化中心至德堂盛大演出，邀請觀眾走進霧台山林的時間流動，展開一場關於文化、尋根與生命連結的感動旅程。

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《重拾時間的山語——霧台的迴與疊》以屏東霧台魯凱族文化為創作核心，透過跨世代人物故事，描繪土地記憶、族群認同與生命和解。劇中不僅探討失去與尋回、離鄉與歸屬，更藉由角色生命軌跡，帶領觀眾重新思索自己與文化、家庭及土地之間的關係。

今年推出的3.0版本更被劇組視為一次全面進化。試說新語小集團長王品惠表示，此次不僅擴大製作規模，更全新加入三首原創歌曲與重新編排舞蹈設計，使劇情節奏更加緊湊、情感張力更加飽滿。劇中將呈現韻文在城市挫折後回到部落尋找初心的歷程，也刻畫健太跨越國界追尋身世根源的動人故事，以及部落青年在理想與現實間的掙扎與抉擇。

為讓更多國際觀眾理解故事內容，本次演出更首度導入全程英文字幕系統，透過上千張投影片同步轉譯，讓不同文化背景的觀眾都能走入霧台山林的故事脈絡，感受魯凱族文化深刻的人文底蘊。

除了正式演出外，劇組也將6月12日總彩排規劃為教育推廣場次，邀請高雄市立六龜高中、杉林國中、左營國中資優班及巴楠花部落中小學學生進場觀賞。導演林宜誠及舞台技術總監周志瑋將於演出前分享創作理念、舞台技術及劇場禮儀，讓學生不只是觀賞一齣音樂劇，更能透過劇場教育深入理解原住民族文化與藝術創作的價值。

導演林宜誠表示，這齣戲最想談的是「山裡的時間」。在山林中，時間不是鐘錶刻度，而是鳥鳴、節氣、日照與萬物共生的節奏。創作過程中，團隊也曾因追求完美而過度緊繃，直到學會放下執著，才真正體會順應時間、尊重生命節奏的重要意義，也讓角色與情感自然流動於舞台之上。

去年演出後，許多觀眾分享自己在劇場中悄然落淚，有人看見部落故事，也有人從中映照出自己的生命經驗。一句「雖然劇中談的是部落，但我卻想到自己的文化與生活」，更成為劇組持續創作的重要力量。

《重拾時間的山語——霧台的迴與疊》不只是一齣音樂劇，更是一封寫給土地、文化與生命的情書。當古調吟唱與現代音樂交織響起，觀眾將在劇場中重新感受與土地連結的力量，並在故事結束後，把那份來自山林的溫暖與答案帶回生活之中。

演出資訊 演出時間｜2026年6月13日（六）19:30 演出地點｜高雄市文化中心至德堂 購票資訊｜OPENTIX售票系統 主辦單位｜試說新語小集

購票資訊可至 OPENTIX 查詢： https://www.opentix.life/event/2036344711529598977。（圖╱記者王苡蘋翻攝）