1600萬元提升校園用水安全

基隆市政府日前啟動校園用水安全強化措施，針對市內各公私立學校及幼兒園依實際需求補助礦泉水、更換飲水機濾心及辦理水塔清洗。(基隆市政府提供)

記者吳翊慈、楊耀華∕基隆報導

因應油汙染自來水質事件，基隆市政府日前啟動校園用水安全強化措施，針對市內各公私立學校及幼兒園依實際需求補助礦泉水、更換飲水機濾心及辦理水塔清洗，並匡列災損補助經費一千六百萬元，確保學童飲用水安全無虞。

相關學校於上週完成水塔水複測，二次檢測結果均判定為合格。(基隆市政府提供)

台灣自來水公司已完成第一波共二十八所學校的水質檢測，範圍涵蓋信義區、仁愛區、中山區、安樂區及七堵區。相關學校於上週完成水塔水複測，二次檢測結果均判定為合格。基隆市政府持續協調台水公司，以儘速安排其餘尚未檢測之公私立學校及幼兒園進行採樣與檢驗，確保校園水質全面符合標準。

廣告 廣告

教育處表示，基隆市政府對校園用水安全採取最高規格的防護作法，不以台水公司所列受影響範圍為限，而是全面針對各校提供水塔清洗、濾心汰換及礦泉水採購的經費補助，並同步掌握檢測排程與結果公布情形。市府也將持續追蹤水質變化，確保資訊透明，讓家長、教師及學生皆能放心使用校園內的飲用水設備。

教育處強調，校園用水安全攸關學生健康，市府將持續與台水公司合作，並加強跨局處協調，以完善學校飲水環境，為師生打造更安全的校園生活。