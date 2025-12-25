1627艘新船手持訂單 創15年新高

根據中國大陸相關單位引述，克拉克森統計，今（二○二五）年前十一個月全球船東累計訂造新船一千六百二十七艘，手持訂單規模攀升至近十五年新高。其中，中國大陸造船業在這波訂船週期中持續穩居全球新造船市場領先地位，在貨櫃船、散裝船及油輪等主流船型領域，進一步鞏固領先優勢。

克拉克森指出，今年前十一個月全球新船訂單總計達一億一千六百八十萬載重噸、四千四百九十九萬修正總噸（CGT）。雖然相較於二○二四年訂單異常強勁的高峰期，按CGT計算較去年同期減少三十六％，但仍較過去十年平均值高出十七％，顯示市場需求仍具相當韌性，尤其下半年訂船動能明顯回溫，新船訂單量較上半年增加十五％，以散裝船與油輪表現最為突出。

在高船價與綠色船舶技術配置推升資本支出背景下，新造船投資金額仍處於歷史相對高點。今年前十一個月全球新船訂單總額達一千四百六十七億美元，雖較去年同期減少三十％，但仍較十年均值高出五十六％。截至十一月底，克拉克森新造船價格指數為八十四點，較去年同期小幅下滑三％，但仍高於十年平均值約二十五%。

從單月表現來看，十一月全球新船訂單共計一百五十二艘、一千七百二十萬載重噸、五百一十萬CGT。其中，貨櫃船持續成為市場焦點，當月訂單達五十艘、約四十四點七萬TEU，按CGT計算占整體訂單比重約四成。油輪市場也明顯回溫，十一月新船訂單高達四十七艘、一千零一十萬載重噸，為今年前十個月平均水準的四倍以上；其中，超大型原油輪（VLCC）單月訂單多達二十四艘，創下自二○一三年十二月以來的最高紀錄。

累計今年前十一個月，全球貨櫃船新造船訂單達五百四十八艘、約四百三十萬TEU，與二○二四年創紀錄訂單水準相當。除大型貨櫃船需求持續熱絡外，近洋線型貨櫃船訂單也同步增加，反映航商加速船隊汰舊換新與結構調整。

就接單國別觀察，中國大陸造船業仍為全球新造船市場主力，前十一個月中國造船業接單量達一千零六十七艘、二千六百六十萬CGT，按CGT計算市占率約五十九％；韓國造船業同期接單二百二十三艘、一千萬CGT，市占率約二十二％。克拉克森分析，中國造船業接單占比下降，部分受到美國上半年公布針對中國航運、物流及造船產業三○一條款相關措施影響，但隨著下半年市場回溫，中國造船業接單占比已回升至六十三％。

在手持訂單部分，截至十二月初，全球手持訂單共計六千三百六十八艘、四億一千九百九十萬載重噸、一億七千一百萬CGT，按CGT計算創下近十五年新高。其中，中國大陸造船業手持訂單達四千零八十三艘、一億零四百六十萬CGT，市占率約六十一％，在貨櫃船、散裝船與油輪等主要船型均居全球領先。

克拉克森指出，在龐大交付計畫與以中國大陸為主產能擴張帶動下，全球造船業正進入新一波產量成長期。預估二○二五年全球造船產量將達四千三百五十萬CGT，較去年增加六％；二○二六年進一步提升至五千零一十萬CGT，較前一年增加十五％。初步預測顯示，二○二七年交付總量可望達五千四百萬CGT，接近二○一○年代造船景氣高峰水準。